El Ibex 35 abre con una subida del 1% y recupera la cota de los 16.000 enteros

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba con un impulso de casi el 1% en la apertura de este lunes, lo que le permitía recuperar la cota de los 16.000 enteros ante los avances para finalizar con el 'shutdown' de la administración estadounidense.

En concreto, ya se están dando pasos en las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre los presupuestos de EEUU, lo que permitiría recuperar la normalidad en el funcionamiento del país, que actualmente atraviesa su cierre más largo --de 40 días-- en donde no se están abonando salarios a funcionarios, se están produciendo cortes en el tráfico aéreo o se están retrasando publicaciones de datos 'macro' relevantes para la política monetaria.

El pasado viernes finalmente se publicó el informe oficial de empleo que mostró una fortaleza de la economía estadounidense mayor de la esperada, según explica el analista de XTB, Javier Cabrera. Esto rebaja ligeramente las expectativas de recortes de tipos de interés en la reunión de diciembre de la Reserva Federal de EEUU (Fed), aunque el mercado sigue decantándose por creer que habrá un recorte.

Sobre los eventos de esta semana, Cabrera señala que la temporada de resultados está llegando ya a su fin: el jueves, en España, será el turno de Banco Sabadell, que será la primera presentación tras el fracaso de la OPA, mientras que el viernes lo hará Merlin Properties. En EEUU, el jueves, Disney dará a conocer sus cuentas.

A nivel macro, se publicarán los datos de confirmación de inflación de Alemania, España y Francia, mientras que en Estados Unidos conoceremos el jueves el dato de IPC del mes de octubre, que se espera que se ubique en el 3%.

"Un dato por encima de lo esperado, junto al informe ADP conocido la semana pasada, haría que las expectativas de recortes de tipos cayeran con fuerza, lo que podría afectar a los valores que cotizan a múltiplos más elevados", explica Cabrera.

Este lunes, en España, Almirall ha dado a conocer sus cuentas hasta septiembre, donde se recoge un aumento del 12,8% de sus ventas netas, hasta los 820,7 millones de euros, gracias a su negocio dermatológico en Europa. En el mercado continuo, Almirall se impulsaba casi un 9% en la apertura para, minutos después, dispararse un 10%.

Así, el Ibex 35 se colocaba en los 16.058,1 enteros con prácticamente todos sus valores en 'verde'. Solo abrían en negativo Telefónica (-1,01%), Cellnex (-0,49%), Enagás (-0,31%) y Redeia (-0,20%). Por el lado de las subidas, destacaba IAG que subía un 3,17%, seguido de Solaria (+2,31%), Rovi (+1,64%) y Sabadell (+1,61%).

Las principales Bolsas europeas cotizaban en 'rojo': Fráncfort perdía un 0,69%; Londres, un 0,55%; Milán, un 0,35%; y París, un 0,18%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, registraba un alza del 0,61% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 64,02 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, avanzaba un 0,72%, hasta los 60,18 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1569 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años subía hasta el 3,203% con la prima de riesgo en los 51 puntos básicos.