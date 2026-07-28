El Ibex 35 acaricia los 19.900 puntos en la media sesión (+0,65%), con el crudo en 85 dólares

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este martes con un avance del 0,65%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a rozar la cota de los 19.900 puntos al situarse en los 19.866,9 enteros.

De este modo, hacia las 12.00 horas, el principal índice de la Bolsa española superaba los máximos registrados el pasado 3 de julio --19.852 puntos--, en una jornada marcada por el descenso de los precios del petróleo --que se posicionan en los 85 dólares el barril-- favorecido por la moderada desescalada del conflicto en Oriente Próximo, y por el impulso de los resultados empresariales correspondientes al primer semestre del año.

A pesar del alivio de las tensiones, las autoridades de Irán negaron en la tarde de este lunes haber pedido negociar con Estados Unidos (EEUU), recalcando que no hay contactos en marcha y que ahora mismo el país centroasiático está centrado en su defensa en un momento en el que Washington y Teherán han parado la espiral de ataques tras 13 noches consecutivas.

Además, el Ejército de EEUU ha redirigido o interceptado hasta el momento 17 buques comerciales que intentaban eludir el bloqueo naval impuesto contra Irán en el golfo de Omán. En consecuencia, el Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha advertido al país norteamericano que este hecho impuesto "no quedará sin respuesta".

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, abordará con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la situación en Irán y defenderá la seguridad y futuro de Israel cuando ambos se reúnan en la Casa Blanca este martes, en una visita oficial que tendrá lugar a pesar de la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) en su contra.

Asimismo, las autoridades de Líbano y el país hebreo mantendrán entre los días 4 y 6 de agosto en la capital de Italia, Roma, una nueva ronda de conversaciones, lideradas por Estados Unidos, en aras de "impulsar" la implementación del acuerdo marco signado a finales del pasado mes de junio entre las partes.

"Los mercados siguen asumiendo que la desescalada del conflicto entre EEUU e Irán y la sensatez terminarán prevaleciendo en el conflicto. Los inversores parecen considerar que las partes implicadas tienen un apetito limitado para intensificarlo, al tiempo que reconocen que el 'statu quo' resulta insostenible. Esta combinación deja espacio para avanzar en un nuevo alto el fuego", ha argumentado el responsable de estrategias de mercados de capitales de Tikehau Capital, Raphaël Thuin.

En este contexto, el precio del Brent --de referencia en Europa-- bajaba un 2,7% en la media sesión de los parqués europeos, hasta los 85,9 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos--, cotizaba sobre los 80,65 'billetes verdes', tras abaratarse un 2,4%.

LOS PARQUÉS EUROPEOS SE TIÑEN DE 'VERDE' A LAS 12:00 HORAS

En el ámbito empresarial, Merlin Properties ha señalado que obtuvo un beneficio recurrente de 180 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone un alza del 8% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por el incremento de las rentas que obtiene de sus centros de datos.

De su lado, Telefónica Brasil, que opera como Vivo en el país sudamericano, ha indicado que obtuvo unas ganancias netas de 2.833,6 millones de reales brasileños (486 millones de euros al cambio actual) en los primeros seis meses de 2026, cifra que representó un alza interanual del 17,9% frente al mismo periodo de 2025 y marcó el mayor avance en un primer semestre de los últimos tres años.

MasOrange, por su parte, ha apuntado que facturó 3.763 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, un 1,3% más en comparación con el mismo periodo del curso anterior, impulsado por su buen desempeño comercial y por el avance del negocio 'B2B' y los nuevos servicios.

Por la parte 'macro', según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el paro bajó en 213.300 personas en el segundo trimestre, lo que supone un descenso del 7,87% con respecto al trimestre anterior, y se alcanzaron los 22,77 millones de ocupados, superando el récord de 22,46 millones de ocupados del cierre del año pasado.

En España, en la media sesión de este martes, Solaria se posicionaba como el valor más bajista del selectivo nacional, con una caída del 1,45%. Por detrás, Merlín (-0,98%), Banco Sabadell (-0,76%), Acciona (-0,66%) y Endesa (-0,51%) se colaban entre los mayores descensos. En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Indra (+4%), Telefónica (+2,43%), Amadeus (+2,22%), Arcelormittal (+2,2%) y Logista (+1,89%).

El resto de las principales Bolsas europeas mostraba signo positivo a las 12.00 horas de este martes. Así, el Ftse100 de Londres se alzaba un 0,55%; el parisino CAC 40, un 0,59%; el Dax de Fráncfort, un 0,62%; y el Mib de milán, un 0,27%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años bajaba hasta el 3,569%, lo que ha llevado a la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 45,36 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro retrocedía en su cruce frente al dólar (-0,11%), hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1356 'billetes verdes'.