El Ibex 35 aguanta por encima de los 17.600 en la media sesión, pero cae un 0,l1%

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba una caída del 0,11% en la media sesión de este miércoles, en línea con el dato de la apertura, hasta situarse en los 17.627 puntos, con la atención de los inversores puesta en las renovadas tensiones geopolíticas a cuenta de la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el Gobierno de Venezuela, actualmente dirigido por la hasta ahora ex 'número dos' de Caracas, Delcy Rodríguez, entregará al país norteamericano "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado".

"Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", ha señalado en su plataforma Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha indicado en el mismo mensaje que este crudo "se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".

En el plano empresarial, BBVA ha acudido a los mercados de deuda para colocar una emisión de deuda sénior no preferente de doble tramo, con vencimiento a tres y diez años.

En este contexto, Indra era el principal valor alcista (+4,46%), por delante de ACS (+3,10%), ArcelorMittal (+2,80%), Amadeus (+2,24%), Solaria (+2%), Acciona (+1,92%) y Ferrovial (+1,87%).

Del lado contrario, Repsol caía un 3,34%, por delante de Bankinter (-2,36%), Banco Sabadell (-2,23%), BBVA (-2,09%), Puig (-1,97%) e IAG (-1,90%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos era mixto en la media sesión. Londres se dejaba un 0,58%; y Milán, un 0,26%. De su lado, París subía un 0,04%; y Fráncfort, un 0,68%.

El barril de Brent registraba una caída del 0,18% en la media sesión del miércoles, hasta los 60,59 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 56,86 dólares, un 0,47% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años caía al 3,237% en la media sesión, frente al 3,271% del cierre anterior. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se situaba en 43,6 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar, al cruzarse en un tipo de cambio de 1,1686 dólares por cada euro.