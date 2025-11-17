El Ibex 35 ahonda su caída (-0,8%) al mediodía y pone en riesgo los 16.200, con Solaria disparada (+17%)

Archivo - Un panel informativo en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 17 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ahondaba en su caída al mediodía con un descenso del 0,88%, lo que le llevaba a situarse en los 16.202,3 enteros, después de haber ya amanecido en 'rojo' con un retroceso del 0,2%, en una jornada en la que Solaria lideraba las ganancias, con un alza del 17%, tras presentar sus resultados y lanzar un plan inversor de 2.500 millones de euros para el periodo 2026-2028.

Las principales referencias de esta semana para las bolsas serán los resultados de Nvidia (que se conocerán el miércoles) y el informe de empleo de septiembre en EEUU (que se publicará el jueves), cuya publicación en octubre se retrasó por el cierre gubernamental del país americano.

Al respecto, la Administración estadounidense está recuperando la normalidad de manera gradual. En este sentido, la Administración Federal de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ya ha anunciado que va a levantar desde hoy la orden de emergencia de reducción de vuelos, una medida que se aprobó por la falta de personal en los aeropuertos como consecuencia del cierre y que ha provocado la cancelación de miles de vuelos y masivos retrasos.

En Europa, la Comisión Europea ha elevado hasta el 2,9% el crecimiento de la economía española para 2025, tres décimas por encima de la anterior previsión de mayo (2,6%), una expansión que se suavizará al 2,3% en 2026, frente al 2% anticipado previamente, mientras que ha mejorado también su pronóstico de déficit para este año hasta el 2,5% desde el 2,8% de la anterior previsión y al 2,1% en el siguiente ejercicio, cuatro décimas menos.

Para 2027, las primeras estimaciones de la Comisión apuntan a que la economía española crecerá un 2%, mientras que el déficit público se estabilizaría en el 2,1% del PIB.

Bajo el paraguas empresarial español, el Grupo Solaria ha informado antes de la apertura del mercado de que obtuvo un beneficio neto de 141,66 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 148% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por la entrada en operación de nuevas plantas y la optimización de costes financieros.

Asimismo, la compañía ha lanzado un plan inversor de 2.500 millones de euros para el periodo 2026-2028, con el que prevé duplicar su resultado bruto de explotación (Ebitda), pasando de los 250 millones de euros con los que espera cerrar 2025 a 521 millones de euros al final del periodo, informó la compañía, que ha celebrado este lunes su Capital Markets Day en Londres.

En este contexto, Solaria lideraba las subidas con una revaloriazción de casi el 17%, seguido por Acciona Energía (+0,62%), Unicaja (+0,49%), Redeia (+0,20%) y Grifols (+0,19%). Por el lado contrario, los descensos más destacados eran los de Inditex (-1,85%), Rovi (-1,70%), Santander (-1,61%), Puig (-1,42%) y BBVA (-1,31%).

Las principales Bolsas europeas también se teñían de 'rojo': Milán cedía un 0,60%; Fráncfort, un 0,55%; París, un 0,45%; y Londres, un 0,19%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, subía un 0,11% se situaba en los 64,45 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, avanzaba un 0,15%, hasta los 60,18 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1598 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,205% con la prima de riesgo en los 50,6 puntos básicos.