El Ibex 35 ahonda su caída en la media sesión y se acerca a los 19.200 puntos

1123633.1.260.149.20261007121058 Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ahondaba su caída en la media sesión de este miércoles, dejándose un 1,17%, hasta los 19.216,5 puntos, a pesar de que en la víspera se alcanzaron nuevos máximos en Wall Street.

"Los inversores tienen la mirada puesta ya en la temporada de resultados del tercer trimestre, que empieza oficialmente la semana que viene", han explicado los analistas de Bankinter. Además, al cierre del mercado se conocerán las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Durante el resto del día, los mercados seguirán pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo, ya que las milicias rebeldes hutíes de Yemen han anunciado hoy múltiples ataques con drones y misiles contra Arabia Saudí, dirigiendo proyectiles contra el Aeropuerto Rey Jalid de Riad, el Aeropuerto Internacional de Abha y la base aérea de las Fuerzas Armadas saudíes en Jamis Mushait, así como contra varios campamentos militares en el sudoeste del Reino, que apoya a las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen.

Siguiendo con el ámbito internacional, el gobernador del Banco de Francia, Emmanuel Moulin, ha admitido que la situación fiscal del país galo "es compleja" ante el repunte de los rendimientos exigidos a la deuda francesa, aunque ha subrayado que no se dan las condiciones para una intervención del Banco Central Europeo (BCE), cuya misión es combatir la inflación, "no resolver los problemas presupuestarios de Francia".

En España, en el ámbito macro, el Tribunal Federal del Distrito de Columbia (EEUU) ha dictado cuatro nuevas sentencias contra España por los recortes retroactivos aplicados a las primas de las energías renovables, elevando así a 13 las condenas en tierras estadounidenses.

En el terreno empresarial, este miércoles concluye el plazo para la presentación de la primera oferta por Tubos Reunidos y el último dato oficial es que hay, al menos, 14 interesados en adquirir la compañía.

En este contexto, los valores que más subían eran Rovi (+1,55%), Acciona (+0,95%), Telefónica (+0,86%) e Inditex (+0,71%). Del lado contrario se situaban ArcelorMittal (-3,06%), CaixaBank (-2,55%). Bankinter (-2,53%), Banco Santander (-2,33%) y BBVA (-2,31%).

El resto de los principales mercados europeos también reaccionaba a la baja hacia las 12.00 horas, con Londres dejándose un 0,40%; París, un 0,88%; Fráncfort, un 1,10%; y Milán, un 1,41%.

El barril de Brent se situaba en los 101,65 dólares, un 1,03% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba un 0,34%, hasta los 89,74 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 4,144%, desde el 4,07% registrado al cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se elevaba a 64,6 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,58% frente al dólar en la media sesión, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1259 dólares.