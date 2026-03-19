El Ibex 35 ahonda su caída a media sesión y cae más de un 2% tras las nuevas tensiones por Irán

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se dejaba un 2,04% hacia la media sesión de este jueves, ahondando la caída del 1,4% que registraba en la apertura y situándose en los 16.946,3 puntos, en mitad de las renovadas tensiones por la guerra de Irán y en plena resaca inversora tras la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que concluyó ayer.

La atención está puesta de nuevo en Oriente Próximo, después de que Irán haya atacado un complejo de gas natural licuado situado en la localidad catarí de Ras Lafan, después de que Israel bombardeara uno de sus más importantes yacimientos de gas, el campo de South Pars.

En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido a última hora de este miércoles que "Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars", si bien ha amenazado con destruirlo si Irán vuelve a atacar "a un país inocente", después de que Irán haya tomado represalias por el bombardeo israelí lanzando misiles contra el complejo de gas natural licuado (GNL) de Ras Lafan, en Catar.

En el ámbito de política monetaria, la Fed dejó sin cambios los tipos de interés tras el cierre del mercado europeo este miércoles. Asimismo, su presidente, Jerome Powell, sostuvo que la magnitud y la duración del conflicto en Irán serán los indicadores que reflejen las consecuencias que las fluctuaciones en los mercados energéticos pueden tener sobre la inflación general de la economía, aunque no se atrevió a anticipar cuáles pueden ser estos efectos.

De su lado, este jueves el Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón ha decidido mantener sin cambios el tipo de interés de referencia "en torno al 0,75%", aunque la institución ha advertido de la necesidad de vigilar el impacto que la subida de los precios del petróleo a raíz del conflicto en Oriente Próximo pueda tener en la inflación.

Bajo el paraguas empresarial, la atención está puesta en Indra. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha pedido resolver el conflicto de interés existente en Indra, derivado de que la propia compañía está impulsando la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa de la que es copropietario el actual presidente de Indra, Ángel Escribano, y que además es el segundo mayor accionista de la primera, antes de acometer el análisis de la operación.

En esta misma línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la SEPI trabaja con la empresa de defensa y tecnología para resolver el "supuesto problema de conflicto de interés" que se ha planteado en la compañía.

Respecto al mercado de deuda, el Tesoro Público ha colocado este jueves 5.550,81 millones de euros en una nueva subasta de bonos y obligaciones, dentro del rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad en las tres referencias emitidas.

Según los analistas de Renta 4, la atención de los inversores este jueves estará puesta no solo en cómo evoluciona el conflicto en Irán, sino en las reuniones política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra y en la primera visita oficial de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi a Estados Unidos.

En este contexto, solamente dos valores evolucionaban al alza en la media sesión: Repsol (+0,41%) y Mapfre (+0,22%). Las caídas más acusadas eran las de Cellnex (-6,72%), ArcelorMittal (-5,97%), Indra (-5,18%), Fluidra (-4,49%), Puig (-3,85%) e IAG (-3,65%).

El resto de los principales mercados europeos también registraba caídas similares, con Londres dejándose un 2,05%; París, un 1,79%; Fráncfort, un 2,47%; y Milán, un 2,37%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent avanzaba un 6,31%, hasta los 114,16 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 97,48 dólares, un 1,26% más.

El rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años escalaba al 3,505% en la media sesión europea, por encima del 3,435% del cierre del miércoles. No obstante, el bono alemán también ha repuntado levemente, por lo que el diferencial entre ambos (la prima de riesgo) se ha situado en los 51,8 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,17% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1471 dólares por cada euro.