El Ibex 35 se aleja de máximos al caer un 0,16% en la apertura en plena oleada de resultados empresariales

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una bajada del 0,16%, lo que le ha llevado a situarse en los 18.431 puntos a las 9.00 horas y alejarse del máximo histórico que alcanzó al cierre del miércoles, de 18.461 puntos, todo ello en plena oleada de resultados y tras la publicación --tras el cierre de mercado de ayer-- de las cuentas financieras del gigante Nvidia.

En concreto, Nvidia cerró su ejercicio fiscal con un beneficio neto de 120.067 millones de dólares (101.921 millones de euros), cifra que supone un incremento del 64,8% respecto del resultado anotado un año antes. Los ingresos del fabricante estadounidense de microprocesadores avanzados sumaron en el conjunto del ejercicio un récord de 215.938 millones de dólares (183.303 millones de euros), un 65,5% más que el ejercicio anterior.

En el plano empresarial español, Redeia ha informado antes de la apertura del mercado de que obtuvo un beneficio neto de 505,6 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 37,2% con respecto al ejercicio anterior debido a que el ejercicio 2024 se vio afectado por el efecto contable del acuerdo de venta de Hispasat.

Por otro lado, Ferrovial logró un beneficio neto de 888 millones en 2025, lo que supone una caída del 72% respecto al año anterior, debido a la entrada extraordinaria de las plusvalías que obtuvo en 2024 por la venta de activos.

Por su parte, Grupo Dia ha retomado la senda de los beneficios tras ganar 129 millones de euros en 2025, en un ejercicio en el que ha confirmado la transición a una etapa de crecimiento y rentabilidad, impulsada por la buena marcha del negocio en España, y ha dejado atrás las pérdidas de 60,8 millones del ejercicio precedente.

De su lado, Fluidra ha declarado que cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 176 millones de euros, un 28% más que en 2024, y ha anunciado que elevará el dividendo un 8%.

Asimismo, hoy se ha conocido que Telefónica se desprendió en 2025 de su participación del 0,77% en el capital social de BBVA por 608 millones de euros, lo que le ha reportado unas plusvalías de 335 millones.

En el contexto internacional, las autoridades de Estados Unidos han abierto la puerta a la entrada de petróleo venezolano en Cuba, según una guía del Departamento del Tesoro en la que autoriza a las compañías a revender el crudo venezolano siempre y cuando beneficien "al pueblo" de la isla.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Fluidra (-6,47%), Ferrovial (-1,66%) y Sacyr (-0,89%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Indra (+7,83%) y Solaria (+0,92%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto, con subidas del 0,3% para París y del 0,09% para Londres y bajadas del 0,24% para Fráncfort y del 0,01% para Milán.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- ascendía un 0,14%, hasta los 70,8 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, crecía un 0,12%, hasta los 65,5 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1816 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años se mantenía en el 3,114%.