El Ibex 35 amarra los 19.700 puntos tras ganar un 1% en la semana, con el crudo en más de 106 dólares

Archivo - Pantalla con datos del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha concluido la semana en los 19.700 enteros tras revalorizarse casi un 1% en los últimos cinco días. En concreto, el selectivo nacional ha cerrado este viernes un 0,65% arriba en una jornada marcada de nuevo por las tensiones en Oriente Próximo, que han llevado al crudo por encima de los 106 dólares el barril a pesar de los acercamientos durante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

A nivel geopolítico, un total de 80 países han reclamado este jueves en el marco de la Asamblea General de la ONU la reapertura urgente del estrecho de Ormuz, condenando a los rebeldes hutíes de Yemen y a Irán por sus ataques en el Golfo, así como por causar perturbaciones en el comercio internacional y la seguridad energética.

"Las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz siguen amenazando la seguridad internacional y los derechos y libertades de navegación. Pedimos que se restablezcan sin demora y en su totalidad los derechos y principios de navegación", han señalado en una declaración conjunta leída por el ministro de Exteriores de Bahréin, Abdulatif bin Rashid al Zayani.

En este sentido, los analistas de Bankinter han destacado que a raíz del encuentro entre las partes implicadas en Nueva York se percibe un "tono más constructivo entre Irán y Estados Unidos". No obstante, la incertidumbre y la ausencia de un acuerdo concreto siguen impulsando los precios del crudo y el rendimiento de los bonos soberanos globales.

De este modo, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- moderaba su caída al 0,4% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 106,2 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- disminuía su precio un 0,7%, hasta los 94 'billetes verdes' por barril.

SOLARIA LIDERA EL IBEX 35 CON UN REPUNTE DE CASI EL 9%

En el terreno macro, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que la economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre del año, una décima más que en el trimestre anterior, y registró un avance interanual del 2,6%, tasa similar a la anotada entre enero y marzo.

Además, la compraventa de viviendas bajó en julio un 5,1% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 61.417 operaciones, su mayor cifra desde el pasado mes de octubre, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito como "muy productiva" la reunión de este viernes en Washington con su homólogo chino, Xi Jinping, y ha augurado "cosas extraordinarias" tras una visita de Estado de dos días centrada en retomar la comunicación entre las dos administraciones.

En este contexto, las mayores revalorizaciones las han protagonizado Solaria (+8,6%), Caixabank (+2,56%), Telefónica (+2,41%), Grifols (+2,06%) y Acciona (+1,81%). Por el contrario, las correcciones más elevadas se las anotaban Repsol (-2,5%), Naturgy (-1,36%), Logista (-1,18%), Cellnex (-1,11%) y Redeia (-0,93%).

El resto de los principales parqués europeos ha cerrado en 'verde' a excepción del CAC 40 francés, que ha corregido un 0,04%. Así, el FTSE 100 británico se alzaba un 0,14%; el Dax 30 alemán, un 0,56%; y el MIB italiano, un 0,63%.

EL BONO DEL TESORO A 10 AÑOS REBASA LA BARRERA DEL 4,1%

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años escalaba hasta el 4,102%, desde el 4,081% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial frente a las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- se situaba en 46,98 puntos básicos.

"Las presiones al alza sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro de mercados desarrollados se han intensificado, aunque, hasta ahora, la revalorización se ha producido de forma ordenada. Seguimos evaluando el riesgo de que estas presiones puedan derivar en un ajuste más desordenado, lo que podría desencadenar graves perturbaciones en los mercados financieros mundiales", han explicado los analistas de Schroders en un informe reciente a raíz del repunte generalizado de la renta fija global.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,08% en su cruce frente al dólar, tras cuatro jornadas consecutivas perdiendo posiciones. Así, la divisa comunitaria pasaba a negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1389 'billetes verdes'.

Respecto a los activos denominados refugio, el oro se mantenía estable en la cota de los 4.300 dólares. De su lado, el bitcoin, la principal criptomoneda, encontraba soporte en la cota de los 84.000 'billetes verdes' tras la fuerte revalorización de las últimas jornadas.

"La posibilidad de que los mínimos del ciclo hayan quedado atrás resulta cada vez más creíble, siempre que bitcoin mantenga los niveles actuales, los ETF continúen registrando flujos positivos y no se produzca un shock macroeconómico externo de gran magnitud. Si estas condiciones se mantienen, la estructura actual se asemeja más a una recuperación dentro de un ciclo todavía activo que al inicio de un nuevo tramo bajista", ha aseverado el analista de mercados de Etoro, Javier Molina.