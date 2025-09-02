El Ibex 35 amplía su caída hasta el 1% al mediodía y retrocede a los 14.700 enteros

Archivo - Paneles del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ampliaba sus caídas hasta el 0,98% en el tramo medio de negociación, con casi todos sus valores en negativo, lo que le llevaba a retroceder hasta los 14.793,2 enteros.

Los inversores, que hoy volverán a contar con la referencia de Wall Street, cerrado este pasado lunes por la festividad del 'Día del Trabajo' en EEUU, han conocido este martes que la tasa de inflación interanual de la eurozona repuntó una décima el pasado mes de agosto, al 2,1%, lo que supuso despegarse del objetivo de estabilidad de precios fijado por el Banco Central Europeo (BCE) y que se alcanzó en junio y julio.

Los analistas de Renta 4 explican que el consenso no espera más bajadas para este año por parte del BCE y que "solo una situación de fuertes presiones deflacionistas o debilidad manifiesta de la actividad económica (frente a una aceleración prevista en 2026 por el impacto del estímulo fiscal con mayor gasto en defensa europea e infraestructura alemana)" llevaría a una rebaja adicional en 2026.

Destacan, por otro lado, las declaraciones de ayer de la presidenta del BCE, Christine Largade, con respecto a la crisis en Francia, sobre la que mostró su preocupación, aunque cree que no será necesaria la intervención del FMI, y el riesgo de pérdida de independencia en la Reserva Federal de EEUU (Fed) ante la intromisión del presidente de EEUU, Donald Trump.

Los inversores también estarán hoy atentos al índice ISM manufacturero de agosto procedente de EEUU, que podría mejorar hasta los 49 puntos frente a los 48 del mes anterior, si bien la atención se centrará especialmente en la evolución que muestre el indicador sobre el empleo y los precios.

En España, se han conocido los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social en la apertura de los mercados europeos. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 21.905 personas en agosto respecto al mes anterior, mientras que la afiliación media disminuyó en casi 200.000 personas.

También en España el Tesoro ha colocado 5.768,3 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores tanto por las letras a seis meses como por la referencia a un año.

En este contexto, solo un valor cotizaba en positivo al mediodía: Repsol (+0,32%) ante un repunte del petróleo a un lado y al otro del Atlántico. El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, escalaba un 1,83%, hasta situarse en los 69,40 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se disparaba casi un 3%, hasta los 65,90 dólares.

Por el lado de las caídas, la más pronunciada se la anotaban Indra (-2,80%), Merlin (-2,53%), IAG (-2,37%), ArcelorMittal (-2,35%), Colonial (-2,04%) y Grifols (-2,01%).

Las principales plazas bursátiles del Viejo Continente cotizaban también con descensos: Fráncfort perdía un 1,08%; Milán, un 0,64%; y Londres, un 0,37%. Solo París conseguía mantenerse en positivo con un ligero repunte del 0,07%.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1637 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años avanzaba hasta el 3,396%. La prima de riesgo se mantenía estable en los 60 puntos básicos.

Por último, la onza de oro troy, activo refugio por antonomasia, revalidaba en la madrugada de este martes sus máximos históricos al cotizar en los 3.500 dólares ante las dudas en torno a la independencia de la Reserva Federal por la presión de la Administración Trump y el próximo movimiento de política monetaria.