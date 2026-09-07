El Ibex 35 se apoya en los 20.000 puntos (-0,16%) en la media sesión, con el petróleo en 96 dólares

Ibex 35 - EUROPA PRESS

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión con un recorte del 0,16%, hasta los 20.019,10 puntos, en una jornada marcada por nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana, algo que continúa impulsando al alza los precios del crudo.

En concreto, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado el ataque de EEUU contra tres petroleros iraníes y ha informado de una respuesta contra seis embarcaciones, incluidos tres petroleros y tres buques más vinculados con EEUU. Asimismo, informó este domingo de un ataque sobre un vehículo de superficie no tripulado (USV, por sus siglas en inglés) de EEUU que navegaba por el estrecho de Ormuz, el cual está bajo control iraní.

Con esta acción, Teherán eleva a siete las embarcaciones norteamericanas atacadas en las últimas 24 horas, en represalia por la incursión de Washington contra tres petroleros iraníes.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,54% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 96,80 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 0,14%, hasta los 91,61 dólares por barril.

En el terreno macro, los inversores contarán este lunes con algunas referencias económicas en Europa, como la producción industrial de Alemania del mes de julio, que se ha conocido antes de la apertura del mercado. Este indicador registró un retroceso inesperado del 1,1% respecto al mes anterior por la caída de la producción en el sector de la automoción.

Mientras, en España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado que el precio de la vivienda libre subió un 12,2% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, su menor tasa desde el primer trimestre del año pasado, cuando también aumentó un 12,2%.

El plato fuerte de esta semana para los inversores será la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del próximo jueves, en la que se espera un aumento de los tipos de un cuarto de punto.

"La clave estará en si el BCE considera que el tensionamiento ya aplicado (hasta una política neutral) es suficiente para devolver la inflación al 2% a medio plazo -lo que supondría dar por finalizado el ciclo de subidas- o si son necesarias subidas adicionales (política restrictiva), tal y como descuenta el mercado con dos subidas adicionales hasta mediados de 2027, a niveles del 3% en el tipo de depósito2, señalan los analistas de Renta 4.

De EEUU apenas llegarán datos macro este lunes a la espera de que el viernes haga público su informe de IPC de agosto y Wall Street se mantendrá cerrado por la festividad del Labor Day.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas en la media sesión eran Acciona (+3,44%), Solaria (+2,02%), Acciona Energía (+1,79%) y Repsol (+1,59%). De su lado, Colonial encabezaba los descensos (-2,54%), seguido de Amadeus (-1,60%), Grifols (-1,25%) y Merlin Properties (-1,21%).

El resto de los principales parqués europeos cotizaba con dudas: el índice británico FTSE 100 repuntaba un 0,06% en la media sesión, el francés Cac 40 subía un 0,14%, el alemán Dax caía un 0,25%, el italiano FTSE MIB subía un 0,14% y el Euro Stoxx 50 cedía un 0,09%.

Respecto al mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,783%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 43,28 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,06% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1621 'billetes verdes'.