Cuerpo destaca la importancia del mercado marroquí para España, con más de 12.000 millones en exportaciones

Archivo - El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado este lunes la importancia que tiene el mercado marroquí para las empresas españolas, cuyas exportaciones a Marruecos superan los 12.000 millones de euros, un poco menos de lo que exportan a Estados Unidos (16.000 millones de euros).

"Estamos hablando de 12.000 millones frente a 16.000 millones. Nos da una idea de la importancia de la relación de nuestras empresas con la economía marroquí y, por lo tanto, la importancia también que tiene el seguir desarrollando en este caso una política que permita fomentar cada vez más la presencia de productos y de empresas españolas en un mercado importante", ha señalado el ministro.

Durante su intervención en 'Los Desayunos de Efe y RTVE', Cuerpo no ha querido especular con qué medidas tomaría España si el Gobierno obtiene pruebas de que Marruecos estuvo detrás de la llegada masiva de inmigrantes irregulares a finales del mes de julio y ha querido destacar la importancia de la relación económica y comercial entre ambos países.

Eso sí, ha afirmado que esto "no quita" que se siga avanzando y investigando cuáles han sido las causas de la entrada masiva de inmigrantes irregulares a Ceuta, porque, según ha dicho, entre otras cosas, "se trata de poner todos los medios necesarios para que no se vuelva a reproducir" la situación de finales de julio.

"Esa es la finalidad y, por lo tanto, las actuaciones, una vez que se tengan esas pruebas, por supuesto tendrán que ser contundentes, porque ese es el mensaje que queremos lanzar a los ciudadanos de Ceuta", ha insistido el ministro.

"Nosotros tenemos relación con nuestros homólogos a nivel comercial, a nivel económico, a nivel financiero y esa relación tiene que ser una relación que lleve a reciprocidad, porque es lo que esperamos", ha apuntado también Cuerpo.

EL PUERTO, LA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA MÁS IMPORTANTE DE CEUTA

Sobre el Puerto de Ceuta, del que el Gobierno ha tomado el control para el realojo de inmigrantes, Cuerpo ha señalado que una de las medidas contempladas en el decreto de ayudas a la ciudad autónoma aprobado la semana pasada es el refuerzo de la autoridad portuaria de Ceuta en más de 4 millones de euros anuales hasta el año 2031 para reforzar y dinamizar esta infraestructura.

"Es, podríamos decir, la infraestructura más importante en términos de transporte, logística, económica de la ciudad de Ceuta y queremos protegerla y seguir reforzándola", ha subrayado.

A partir de ahí, el vicepresidente primero ha afirmado que a los empresarios de la zona hay que darles seguridad para que "no se acumulen personas o grupos de personas alrededor o fuera de estas instalaciones", que es lo que está haciendo el Gobierno.

Y además de seguridad, ha recordado las ayudas económicas que ha aprobado el Ejecutivo para apoyar a los autónomos y empresas de la ciudad autónoma, 80 millones de euros en cuatro meses.

"El PIB de Ceuta son más de 1.900 millones. Hemos puesto el 4% del PIB en ayudas directas en cuatro meses. Esto es como si para España nos planteáramos más o menos 68.000 millones en cuatro meses. El plan de recuperación en transferencias son 80.000 millones en cinco años. Serían 68.000 millones en cuatro meses", ha apuntado.

El objetivo de estas ayudas, ha insistido, es el de paliar el coste de una menor demanda, una menor llegada de turistas, la reducción del volumen de actividad y la pérdida de la feria en el mes de agosto.