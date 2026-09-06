Reducir en una hora la espera de camiones en los puertos liberaría más de 400 millones al año para España

Archivo - Vista aérea de la terminal de contenedores del Puerto de Vigo, a 10 de marzo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España) - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Reducir en una hora la espera media de los camiones en los accesos portuarios liberaría más de 400 millones de euros al año para la economía española, al mitigar el impacto directo que las ineficiencias de los servicios portuarios generan sobre los costes logísticos, los tiempos de tránsito y la competitividad empresarial.

Así lo recoge el informe 'Cómo reforzar el papel de los puertos españoles en la cadena logística', elaborado por la firma Ocean Capital Partners (OCP), que destaca que por las instalaciones portuarias del país pasan anualmente más de 550 millones de toneladas de mercancías y cerca de 40 millones de pasajeros.

El estudio indica que la presión logística se ha desplazado de los propios muelles a los accesos, conexiones ferroviarias y viarias y terminales interiores. En este sentido, advierte de que la concentración de la actividad en enclaves como Algeciras, Valencia y Barcelona incrementa la presión sobre el conjunto del sistema.

Para responder a estos retos, OCP plantea un enfoque guiado por cinco ejes clave, empezando por la identificación y medición de los cuellos de botella mediante indicadores como los tiempos de escala, la permanencia de la mercancía, la espera de los camiones y la regularidad ferroviaria.

Asimismo, el informe aboga por impulsar el transporte ferroviario de mercancías y las autopistas ferroviarias para conectar mejor los puertos con los nodos del interior, al recordar que una terminal eficiente pierde su ventaja si la mercancía encuentra dificultades para abandonar el recinto.

En el ámbito operativo, la firma señala la importancia de mejorar la coordinación entre todos los agentes, fomentar marcos laborales más flexibles en actividades como la estiba para responder a los picos de actividad y diseñar pliegos y concesiones con menos barreras de entrada para favorecer la competencia.

A su vez, el documento resalta la necesidad de avanzar hacia una gestión predictiva apoyada en herramientas digitales e información compartida, que permita anticipar situaciones de congestión, ordenar los accesos y asignar ventanas operativas con antelación.

Por último, recalca la urgencia de dotar al sistema de flexibilidad ante disrupciones geopolíticas, climáticas y de rutas, así como la importancia de coordinar las inversiones en infraestructuras con accesos terrestres adecuados y redes energéticas suficientes.