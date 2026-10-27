El Ibex 35 avanza un 0,67% y se sitúa en los 19.160,6 puntos al cierre de la sesión

Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes con una subida del 0,67%, hasta situarse en los 19.160,6 puntos, por lo que ha cerrado la jornada con claro signo alcista, tras registrar un leve avance del 0,17% en la media sesión.

En el contexto internacional, las fuerzas de la coalición para Yemen lideradas por Arabia Saudí han anunciado en la madrugada de este martes la interceptación de tres misiles balísticos y cuatro drones lanzados contra su este y sur y atribuidos a la insurgencia hutí.

"La defensa aérea ha interceptado y destruido tres misiles balísticos lanzados por la milicia terrorista hutí hacia la región oriental", ha declarado en redes el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki.

Poco después, el mismo Al Maliki ha informado de la interceptación y destrucción de cuatro drones que también ha atribuido a las milicias hutíes, que esta vez habrían lanzado estos proyectiles contra la región sur de Arabia Saudí, fronteriza con Yemen.

Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito como "una pérdida de tiempo" el alto el fuego pactado con Irán tras la ofensiva desatada el 28 de febrero junto a Israel y ha vuelto a destacar la efectividad del bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz, en medio del estancamiento de las negociaciones para un acuerdo de paz.

En el terreno 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha indicado que el paro subió en 95.900 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 3,8% más que en el trimestre anterior, registrando su mayor alza en un tercer trimestre desde el año 2020, mientras que la ocupación aumentó en 73.600 puestos de trabajo (+0,3%), su menor incremento en un tercer trimestre desde el ejercicio 2019.

En el ámbito empresarial, Iberdrola ha emitido bonos verdes en dólares estadounidenses por un importe total de 1.600 millones (1.433 millones de euros), estructurada en dos tramos a tres y siete años, con una demanda superior a los 5.000 millones de dólares (unos 4.488 millones de euros), más de tres veces el importe final.

En este contexto, los valores más alcistas este martes han sido Solaria (+9,61%), Ferrovial (+8,44%), Acciona (+3,53%), ArcelorMittal (+3,25%), Fluidra (+2,82%) y Merlin (+2,22%).

Del lado contrario se han situado Repsol (-3,29%), Puig (-1,18%), IAG (-0,53%), Grifols (-0,51%) e Inditex (-0,42%).

El resto de los principales mercados europeos también ha cerrado la sesión al alza, excepto Londres, que se ha dejado un 0,75%. París ha subido un 0,51%; Fráncfort, un 0,71%; y Milán, un 0,90%.

El barril de Brent alcanzaba los 113,95 dólares al cierre de la sesión europea, un 1,63% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 100,22 dólares, un 1,51% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,999%, frente al 4,002% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo ha cerrado la sesión prácticamente sin cambios, situada en 63,6 puntos básicos.

El euro se depreciaba un 0,31% frente al dólar al cierre de la sesión europea, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1139 dólares por cada euro.