El Ibex 35 avanza un 0,72% en la media sesión y supera la cota de los 19.900 puntos

Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 subía un 0,72% en la media sesión de este lunes, en línea con el dato registrado en la apertura, hasta alcanzar los 19.924,5 puntos.

Los inversores siguen pendientes de Oriente Próximo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el inicio de una nueva ronda de conversaciones con Irán en la tarde de este lunes, tras sus declaraciones acerca de la supuesta suspensión de un ataque contra la República Islámica después de que, según él, las partes hubieran alcanzado un acuerdo para la reapertura del estrecho de Ormuz.

"Un paso importante, ante la preocupación de los países del Golfo que temen que la reanudación de los ataques estadounidenses contra Irán desencadene una intensa ronda de combates y que un recrudecimiento de la guerra lleve a los hutíes, aliados de Irán", han explicado los analistas de Renta 4.

En este contexto, los principales valores alcistas eran Amadeus (+3,52%), Acerinox (+3,11%), ArcelorMittal (+2,64%), Indra (+2,61%), Inditex (+2,30%) y Fluidra (+2,28%). Del lado contrario se situaban Acciona (-3,86%), Solaria (-2,68%), Acciona Energía (-2,40%), Repsol (-1,63%), Merlin (-1,46%) y ACS (-1,45%).

El resto de los principales mercados europeos evolucionaba al alza en la media sesión. Londres caía un 0,10%, pero París avanzaba un 1,25%; Fráncfort, un 1,41%; y Milán, un 0,87%.

El barril de Brent caía un 4,70%, hasta los 83,82 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 79,77 dólares, un 5,78% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,583%, frente al 3,652% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana alcanzaba los 44 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un leve 0,06% frente al dólar, hasta negociarse con un tipo de cambio de 1,1520 dólares por cada euro.