El Ibex 35 busca los 15.000 puntos tras subir un 0,2% en la apertura

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes, la última de la semana, con una subida del 0,21%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 14.900 enteros y situarse en los 14.950,3 puntos hacia las 9.00 horas.

Los mercados seguirán pendientes de los movimientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha formalizado con una orden ejecutiva el acuerdo comercial alcanzado en julio con Japón, que incluye la imposición de un arancel del 15% a la mayoría de productos importados del país asiático, incluidos los automóviles y sus piezas.

Bajo el plano empresarial, la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos ha concedido tres dispensas solicitadas por BBVA relativas a la OPA sobre Banco Sabadell para alinear los plazos contemplados en las legislaciones que regulan el régimen de las ofertas públicas de valores en ambos países.

En el terreno 'macro' español, el precio de la vivienda libre se disparó un 12,7% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, registrando así su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, en el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35, que se teñía de 'verde' al completo, se las anotaban Merlin Properties (+1,04%) y Grifols (+0,72%).

Las principales Bolsas europeas también abrían la jornada bursátil de hoy con alzas, del 0,26% para París, del 0,25% para Milán, del 0,2% para Francfort y del 0,05% para Londres.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, bajaba un 0,42% y se situaba en los 66,71 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, abría con un descenso del 0,52% para tocar los 63,15 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1669 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,289%.