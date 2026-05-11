El Ibex 35 cae un 0,21% al cierre, con IAG volando por encima del 6%

Archivo - Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 30 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes con una caída del 0,21%, hasta situarse en los 17.852,5 puntos, en un contexto todavía de incertidumbre sobre si se producirá un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha abordado nuevamente con sus homólogos de Arabia Saudí y Egipto el proceso de conversaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que la última propuesta planteada por Teherán es "totalmente inaceptable".

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

En este contexto, Reino Unido y Francia convocan este martes a los ministros de Defensa de la coalición de más de 40 países que estudia el despliegue de una misión en el estrecho de Ormuz que contribuya a garantizar el libre tránsito por esta vía marítima, en una cita llamada a concretar las aportaciones militares a la operación.

Por otro lado, las autoridades chinas han comunicado este domingo que el inquilino de la Casa Blanca realizará una visita al país asiático entre los próximos días 13 y 15 de mayo, tras haber sido invitado por su par en Pekín, Xi Jinping.

En el ámbito empresarial español, este lunes se ha conocido que el consejo de ACS ha aprobado la reelección de Juan Santamaría Cases como consejero delegado de la sociedad, después de que la junta de accionistas celebrada el pasado viernes le reeligiese como consejero ejecutivo por otros cuatro años.

Dentro del sector financiero, BBVA ha anunciado que será uno de los accionistas y socios fundadores de OpenAI Deployment Company, una nueva filial de OpenAI que estará centrada en ayudar a las empresas a construir y desplegar sistemas de IA.

Además, la empresa española TSK debutará en la bolsa este miércoles 13 de mayo, tras haber recibido la luz verde por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con una valoración que podría alcanzar hasta un máximo de 605 millones de euros.

En este contexto, IAG ha sido la empresa que más ha subido en Bolsa (+6,05%), tras recibir valoraciones positivas de los analistas de JPMorgan y Barclays. Este lunes, además, ha anunciado el lanzamiento de una invitación de recompra sobre sus bonos convertibles sénior no garantizados por un importe máximo de 825 millones de euros y con vencimiento en 2028 al 1,125%.

Por detrás se han situado Acciona Energía (+5,35%), Acciona (+4,37%), Endesa (+2,74%), Puig (+1,78%) y Mapfre (+1,63%).

Del lado contrario se han situado Inditex (-2,73%), Fluidra (-1,51%), Grifols (-1,23%), Rovi (-1,19%), Banco Sabadell (-1,08%) y Aena (-1,02%).

El resto de los principales mercados europeos ha cerrado la jornada en positivo, salvo París, que ha caído un 0,69%. Londres ha subido un 0,36%; Fráncfort, un 0,05%; y Milán, un 0,76%.

El barril de Brent se situaba en los 104,24 dólares, un 2,90% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 97,92 dólares, un 2,64% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha escalado hasta el 3,459%, frente al 3,421% registrado al cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo ha avanzado tres décimas, hasta los 41,9 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar, cotizando a un tipo de cambio de 1,1780 dólares por cada euro.