El Ibex 35 cae un 0,30%, hasta los 17.642 puntos, con Repsol dejándose más de un 6%

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35, el principal índice del mercado español, ha cerrado este jueves en los 17.642,7 puntos, lo que supone una caída del 0,30% en comparación con el día anterior. La atención de los inversores está puesta en las tensiones geopolíticas por Irán y Groenlandia.

Las revueltas y la represión en Irán, y la posible entrada al conflicto de EEUU es lo que está guiando la evolución del precio del petróleo en las últimas sesiones. Si en los días previos EEUU había amenazado con una operación militar en el país persa, este jueves los analistas descartan un ataque inminente de la potencia norteamericana, lo que ha ayudado a moderar las subidas del crudo.

Al cierre de la sesión europea, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- descendía un 4,57%, hasta los 63,47 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, caía un 4,79%, hasta los 59,04 dólares.

Los analistas de Renta 4 apuntan a que Teherán se habría comprometido a "dejar de matar personas involucradas en protestas generalizadas", lo que alejaría el ataque de EEUU. Sin embargo, advierte de que una acción militar "no queda descartada", aunque "la intención es que cualquier operación que pueda producirse debería ser definitiva sin que derive en una guerra prolongada".

En mitad de estas turbulencias, Estados Unidos ha completado este miércoles su primera venta de petróleo venezolano, con un valor de 500 millones de dólares (cerca de 430 millones de euros), menos de dos semanas después del ataque militar estadounidense que se saldó con un centenar de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En cuanto a Groenlandia, los expertos de Renta 4 resaltan la reunión que mantuvieron el miércoles los ministros de exteriores de la isla y de Dinamarca con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance, que se saldó con un "compromiso de fortalecer la cooperación con Washington", aunque esto no significa que Groenladia pase a ser "propiedad de EEUU".

Además, Dinamarca ha anunciado que aumentará la presencia militar y las maniobras en la isla ártica en colaboración con sus aliados de la OTAN, incluyendo Francia y Alemania.

En España, el Tesoro Público ha colocado este jueves 5.856,7 millones de euros en una subasta de deuda a medio y largo plazo, en el rango medio-alto previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversiones por las referencias a 15 y a 50 años.

En concreto, se ha subastado una nueva referencia de bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,50% y obligaciones del Estado a 50 años, con cupón del 1,45%.

En el ámbito macro, el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en diciembre una décima, hasta el 2,9%, debido a la bajada de los precios de los carburantes y al comportamiento de los paquetes turísticos, cuyos precios subieron menos que en diciembre de 2024, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE)

Respecto al panorama empresarial, Santa Bárbara Sistemas, propiedad de General Dynamics European Land Systems (GDELS), prevé recurrir en el Tribunal Supremo los dos grandes contratos de artillería que el Ministerio de Defensa ha adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano por un importe conjunto de 7.240 millones de euros.

En este contexto, los valores que más han subido del Ibex 35 este jueves han sido Aena (+2,07%), Acerinox (+1,89%), IAG (+1,41%), Fluidra (+1,29%), Logista (+0,71%) e Indra (+0,70%).

Del lado contrario, se han situado Repsol (-6,30%), Grifols (-3,98%), CaixaBank (-1,80%), Solaria (-1,13%), Acciona (-1,12%) e Inditex (-1,07%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, solamente París ha caído, dejándose un 0,21%. Londres ha subido un 0,54%, Fráncfort, un 0,26%; y Milán, un 0,44%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,211%, por debajo del 3,215% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se ha reducido en nueve décimas, hasta los 39,2 puntos básicos.

Por otro lado, el euro se depreciaba un 0,32% frente al dólar al cierre de la sesión europea, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1607 dólares por cada euro.