Archivo - Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha caído un 0,86% al cierre de la sesión de este martes, hasta situarse en los 19.015,8 puntos, en una jornada marcada por la tecnología por los descensos en Anthropic y por la vuelta ayer de Jensen Huang como consejero delegado de Nvidia.

"Tras la mejora del tono en la tecnología y el abaratamiento del petróleo, sólo faltaría un tono más suave por parte de la Reserva Federal (Fed) para dar un soporte más sólido a las Bolsas. El endurecimiento del mensaje de la Fed es, en nuestra opinión, uno de los principales factores que explican el ajuste de valoraciones de las últimas semanas", han explicado los analistas de Bankinter.

En el terreno 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que los precios industriales se dispararon un 19,9% en octubre en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,3 puntos superior a la de septiembre y la más elevada desde noviembre de 2022, impulsados por el coste de la energía.

Asimismo, el INE ha indicado que la cifra de negocios de las empresas subió un 11,4% en septiembre en relación al mismo mes de 2025, tasa 2,5 puntos superior a la de agosto y la más elevada desde septiembre de 2022, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE).

Fuera de España, el clima de confianza entre los empresarios alemanes se ha incrementado de nuevo en noviembre, cuando el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo) ha alcanzado los 90,6 puntos, frente a los 90,1 de octubre, lo que supone la séptima mejora mensual consecutiva y la lectura más alta del dato desde mayo de 2023.

Por otro lado, Estados Unidos está preparando una subida de los aranceles aplicados a China, la Unión Europea y otras 14 jurisdicciones con el objetivo de abordar el exceso de capacidad industrial en estas economías, cuyos subsidios a las empresas nacionales estarían perjudicando a los competidores estadounidenses, según ha indicado la prensa local.

En este contexto, los descensos más abultados han sido los de ArcelorMittal (-7,65%), Acerinox (-4,36%), Solaria (-4,28%), ACS (-3,89%), Acciona (-2,89%), Sacyr (-2,75%) y Banco Sabadell (-2,69%).

Del lado contrario, los principales avances se han concentrado en Cellnex (+3,02%), Telefónica (+2,56%), Redeia (+2,44%), Amadeus (+1,77%), Naturgy (+0,94%) e Indra (+0,93%).

Las caídas han sido generalizadas en los principales mercados europeos. Londres ha caído un 0,13%; París, un 0,05%; Fráncfort, un 1,26%; y Milán, un 1,84%.

El barril de Brent se situaba al cierre de la sesión europea en 89,91 dólares, un 0,60% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 80,44 dólares, un 0,39% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,868%, frente al 3,865% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha expandido hasta los 60,6 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,57% frente al dólar al cierre de la sesión europea, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,0965 dólares por cada euro.