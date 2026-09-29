El Ibex 35 cede un 0,4% pero salva los 19.500 puntos con el crudo en el umbral de los 105 dólares

Archivo - Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha cerrado la sesión de este martes con una caída del 0,42%, aunque ha logrado salvar la cota de los 19.500 enteros. En concreto, el selectivo nacional se ha posicionado en los 19.517,5 puntos en una jornada marcada de nuevo por el conflicto en Oriente Próximo, que mantiene, sin una resolución prevista en el corto plazo, los precios del crudo en el umbral de los 105 dólares el barril.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha negado este pasado lunes estar dispuesto a ofrecer a Irán un levantamiento de sanciones y el desbloqueo de fondos congelados a cambio de concesiones por parte de Teherán en cuanto a su programa nuclear.

De su lado, la Guardia Revolucionaria de la República Islámica ha acusado a los líderes de Estados Unidos de mentir sobre las intenciones nucleares de Teherán, afirmando que se trata de un pretexto para intervenir en la región, y que Washington ha quedado abocado a abandonar la zona tras ver cómo sus bases han sido atacadas.

Asimismo, el presidente del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha advertido este martes de que las fuerzas iraníes atacarán infraestructuras en Oriente Próximo si "no se garantiza la seguridad" del país y se afectan sus operaciones económicas, incluida la exportación de petróleo.

"Los estadounidenses y otros países deben saber que, como hemos dicho antes, en una región en la que no vendemos petróleo, nadie vende petróleo, y si nuestra seguridad no está garantizada, ninguna infraestructura estará a salvo", ha dicho ante el Parlamento, al tiempo que ha insistido en que cualquier agresión recibirá una respuesta "dura, precisa y rápida".

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- caía un 0,6% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 104,7 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- descendía un 1%, hasta los 91,6 'billetes verdes' por barril.

En el ámbito macro, el Instituto Nacional de Estadística ha informado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre --hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%-- por el encarecimiento de los combustibles y la evolución del precio de los paquetes turísticos.

Ante esta coyuntura, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de medidas para hacer frente a la escalada de precios derivada de la guerra en Irán. El texto incorpora la prórroga de las rebajas fiscales a la gasolina y al diésel hasta el 31 de diciembre, así como la limitación de la tarifa regulada del gas y de la bombona de butano.

"Es un esfuerzo que en su totalidad estaría suponiendo más de 12.000 millones de euros a las arcas públicas, un plan de protección ambicioso para hogares y empresas, a la vez que seguimos con ese impulso para garantizar la soberanía energética y la electrificación de nuestra economía", ha defendido el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En paralelo, el Gobierno ha suscrito dos reales decretos de vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de vivienda por 'fondos buitre' hasta 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras medidas.

En el plano empresarial, Ecoener ha informado que obtuvo un beneficio neto de 2,98 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone una caída del 31% con respecto a los 4,33 millones en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En este contexto, las mayores subidas han correspondido a Solaria (+1,07%), Naturgy (+0,83%), Iberdrola (+0,74%), Amadeus (+0,54%) y Unicaja (+0,23%). Por el contrario, Repsol encabezaba los descensos (-4,76%), seguido de Cellnex (-3,04%), Grifols (-2,85%), Indra (-2,43%) y ArcelorMittal (-2,38%).

El resto de los principales parqués europeos ha concluido con signo 'mixto'. De este modo, mientras el DAX 30 alemán y el Mib italinao han subido un 0,1% y un 0,09%, respectivamente, el FTSE 100 británico ha corregido un 0,45% y el CAC 40 francés un 0,53%.

LOS RENDIMIENTOS DE LOS BONOS SIGUEN EN MÁXIMOS

Respecto al mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años descendía hasta el 4,139% al cierre de los parqués europeos, aunque se mantiene en niveles históricamente elevados.

Debido al estancamiento en el plano geopolítico, los analistas de Bankinter han destacado que "parece difícil que las TIR --los rendimientos de los bonos-- ofrezcan un respiro, así que lo más probable en que las bolsas muestren un comportamiento errático". De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- se situaba en los 49,85 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,35% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1332 'billetes verdes'.

Al mismo tiempo, el oro --activo refugio por excelencia-- recuperaba este martes un 1% y se ubicaba en el umbral de los 4.150 'billetes verdes' tras la caída del lunes fruto del repunte de los rendimientos de la renta fija y la revalorización del dólar. De su lado, el bitcoin --la principal criptomoneda-- se mantenía plano en los 83.200 dólares.

"Aunque la presión vendedora en el oro parece originarse en el mercado de futuros, existe el riesgo de que se traslade al mercado físico. Prevemos un potencial alcista limitado mientras la Reserva Federal mantenga su postura de lucha contra la inflación. A más largo plazo, la creciente preocupación por el endeudamiento de EEUU y la carga de intereses asociada debería brindar cierto soporte", ha explicado el director de Investigación Next Generation de Juius Baer, Carsten Menke.