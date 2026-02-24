El Ibex 35 cede un 0,6%, hasta los 18.167 puntos, a pesar del impulso de más del 6% de Endesa

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 caía un 0,66% al mediodía, hasta situarse en los 18.167,3 enteros, como consecuencia del descenso en la banca y a pesar de que Endesa se revalorizaba más de un 6% tras presentar sus resultados.

En concreto, la empresa energética ha informado esta mañana, en la apertura, que había obtenido un beneficio neto de 2.198 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 16,4% con respecto a los 1.888 millones del ejercicio anterior, pulverizando los objetivos que se había marcado para el año y en los que apuntaba a unas ganancias de unos 2.000 millones de euros.

También Telefónica ha publicado sus cuentas del pasado ejercicio, cuando registró unas pérdidas netas atribuidas de 4.318 millones en 2025 derivadas de factores no recurrentes en las operaciones continuadas, como los costes de reestructuración o el deterioro de determinados activos, y por el impacto de las desinversiones en Latinoamérica.

Más allá del ámbito empresarial español, los analistas de Renta 4 apuntan a las caídas que experimentaron ayer las bolsas estadounidenses como consecuencia del ajuste a la baja en las valoraciones del sector del software "a medida que la Inteligencia Artificial empieza a impactar en negocios considerados hasta ahora defensivos".

En este sentido, señala la caída que registró ayer IBM, de un 13%, ante el anuncio de Anthropic de que su modelo Claude es capaz de trabajar y optimizar código Cobol, "lo que el mercado interpretó como un potencial riesgo para el negocio de modernización y mantenimiento de sistemas legacy sobre el que IBM ha construido una parte relevante de su ventaja competitiva".

También en Estados Unidos, hoy entra en vigor el nuevo arancel global del 15% que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la semana pasada, después de que el Tribunal Supremo tumbara la mayoría de las tasas comerciales impuestas el pasado mes de abril.

En este entorno económico, las mayores subidas del Ibex 35 en el tramo medio de negociación se las anotaban Endesa (+6,40%), Acciona (+1,88%), Iberdrola (+1,61%), Redeia (+1,18%) y Enagás (+1,03%). Por el lado contrario, los descensos más pronunciados eran los de Banco Sabadell (-3,05%), CaixaBank (-2,87%), Banco Santander (-2,76%), Mapfre (-2,74%) e Indra (-2,67%).

Las principales Bolsas europeas cotizaban al mediodía con caídas, salvo París, que registraba una ligera subida del 0,03%. Milán perdía un 0,49%; Londres, un 0,26%; y Fráncfort, un 0,12%.

En el mercado de materias primas, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- descendía un 0,21%, hasta los 71,34 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, perdía un 0,06%, hasta los 66,27 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se depreciaba un 0,02%, hasta intercambiarse por 1,1783 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,110%, con la prima de riesgo en los 41,5 puntos básicos.