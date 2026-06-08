El Ibex 35 cede un 0,66% y mantiene los 18.200 puntos, con el crudo en 94 dólares

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este lunes con una caída del 0,66%, hasta situarse en los 18.223,10 puntos, en un contexto marcado por el incremento de tensión en Oriente Próximo entre Irán e Israel.

En este contexto, el precio del Brent, de referencia en Europa, moderaba su subida hasta el 1,83% al cierre de las Bolsas Europeas, hasta situarse en los 94,79 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 91,60 dólares, tras encarecerse un 1,12%.

Al respecto, el responsable de investigación económica y Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker, señala que "hasta el momento no se ha producido una escalada a gran escala, y de cara al futuro, estas probabilidades disminuyen gradualmente con el tiempo". "El comercio a través del estrecho de Ormuz debería seguir expandiéndose gradualmente a medida que prevalezcan el pragmatismo y el oportunismo", agrega.

Las Fuerzas Armadas de Irán han anunciado este lunes el fin de sus ataques contra Israel, tras el lanzamiento de misiles en respuesta al bombardeo ejecutado el domingo por el Ejército israelí contra la capital de Líbano, Beirut, si bien ha prometido "medidas mucho más duras y aplastantes" si Israel "continúa sus agresiones", también en territorio libanés.

Poco después, se ha conocido que las autoridades iraníes cancelaban todos los vuelos programados en los aeropuertos iraníes y mantendrán cerrado su espacio aéreo en el oeste del país tras la reciente escalada militar con Israel, una medida que permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, había emplazado a Irán a detener su ofensiva con misiles contra territorio israelí y a regresar a la mesa de negociación para cerrar un acuerdo. "Lo que le sugeriría a Irán es: habéis lanzado vuestros misiles. Basta. Volved a la mesa y llegad a un acuerdo", apuntó esta madrugada el mandatario estadounidense.

Por otra parte, Trump aseguró que llamaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para pedirle que no devolviese el ataque lanzado desde Irán contra territorio israelí y facilitar así una salida negociada al conflicto.

Esta misma mañana, el Ejército de Israel había bombardeado un complejo petroquímico en la provincia iraní de Juzestán, en el oeste del país asiático, un extremo confirmado por las autoridades locales, que han destacado que el suceso se ha saldado sin víctimas.

En el ámbito 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado que el precio de la vivienda libre subió un 12,9% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, manteniendo el mismo crecimiento interanual que registró en el último cuarto del año pasado, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV).

En el terreno empresarial, Técnicas Reunidas ha comunicado que ha conseguido producir con éxito sus primeros kilogramos de óxido de Neodimio/Praseodimio (Nd/Pr) con pureza y especificación comerciales, lo que supone un "importante avance tecnológico" en el estratégico mercado de las tierras raras.

Así, solo siete valores han cerrado la jornada bursátil en positivo: Indra (+2,63%), Puig (+1,56%), Colonial (+0,54%), Acerinox (+0,37%), Logista (+0,36%) y Telefónica (+0,08%). De su lado, Solaria encabezó los descensos (-3,45%), seguido de Amadeus (-2,12%), Ferrovial (-1,85%), IAG (-1,70%) y Sacyr (-1,53%).

En el Viejo Continente, los principales índices bursátiles finalizaron con signo mixto: el británico FTSE 100 ganó un 0,05%, el francés Cac 40 descendió un 0,23%, el alemán Dax cayó un 0,58%, el italiano FTSE MIB subió un 0,63% y el Euro Stoxx 50 terminó plano.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street retomaba las subidas este lunes después del desplome sufrido el viernes pasado por las pérdidas en el sector tecnológico. Así, al cierre de la jornada en Europa, el Dow Jones subía un 0,21%, el S&P 500 un 0,87% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, un 1,60%. El viernes pasado, el Nasdaq se derrumbó un 4,18%, el S&P 500 cedió un 2,64% y el Dow Jones perdió un 1,35%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,497%, lo que ha elevado la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 44,31 puntos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,15 en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,539 'billetes verdes'.

En el terreno de los activos denominados 'refugio', el precio de la onza de oro retrocedía un 0,24%, hasta situarse en los 4.354,97 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, lograba recuperar parte de lo perdido en días anteriores al repuntar un 3,03%, hasta los 63.959 dólares.