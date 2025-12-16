El Ibex 35 cede un 0,7% y cierra por debajo de los 17.000 enteros

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha corregido un 0,7% al término de la sesión de este martes, colocándose así en los 16.921,9 enteros, en una jornada cargada de referencias macroeconómicas y con la atención especialmente puesta en EEUU, donde se han conocido datos de empleo, que llegan con retraso por el cierre que afectó a la Administración.

El selectivo nacional se ha tomado así un respiro del 'rally' alcista tras haber firmado ayer un cierre histórico inédito por encima de los 17.000 enteros, en tanto que en el año atesora una revalorización de un 46,5%.

La referencia más destacada de hoy han sido los datos de empleo en EEUU, que han mostrado que la economía del país americano generó 64.000 puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de noviembre, en contraste con los 105.000 empleos destruidos provisionalmente en octubre, mientras que la tasa de paro subió al 4,6% al cierre de undécimo mes.

En Europa, donde los inversores aguardan la reunión del Banco Central Europeo (BCE) de este jueves, se ha conocido la encuesta Zew de confianza inversora en Alemania, que muestra una mejora "significativa" en diciembre ante la expectativa de una recuperación de la principal economía europea, después de tres años de estancamiento.

En cambio, el dato preliminar del índice PMI compuesto ha recogido una ligera desaceleración en diciembre en el crecimiento de la actividad del sector privado de la zona euro como consecuencia de la contracción observada en las manufacturas. Sin embargo, por primera vez desde la pandemia de Covid, las empresas de la eurozona han registrado un año natural completo de expansión ininterrumpida.

En el plano geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado estar "más cerca que nunca" de una solución al conflicto de Rusia en Ucrania, tras hablar con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y los líderes europeos que en el mismo día se han reunido en la capital de Alemania, Berlín, para alcanzar un acuerdo en este sentido.

En el terreno empresarial español, Grifols ha recibido la certificación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) de toda la cadena de valor de Grifols Egypt for Plasma Derivates (GEPD) en Egipto, según ha informado la empresa de hemoderivados en un comunicado.

Asimismo, el Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes ha autorizado la compra del 89,68% de Hispasat por parte de Indra por 725 millones de euros, según han confirmado a Europa Press fuentes al tanto de la situación.

Por último, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender de forma cautelar la cotización de las acciones de Grupo Catalana Occidente a partir del cierre del mercado de este martes (20.00 horas). Esta medida se adopta tras el éxito de la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por Inocsa, el holding que reúne a los accionistas vinculados a la familia Serra.

En este contexto, Acciona (+1,26%), Acciona Energía (+1,21%), Acerinox (+0,99%) e IAG (+0,93%) han liderado las subidas dentro del Ibex 35. Por el lado contrario, Indra ha sido el 'farolillo rojo' de la sesión, con una caída del 5,40%, seguido por Rovi (-3,74%), Repsol (-2,48%), ACS (-1,50%) y Aena (-1,47%).

Las principales bolsas europeas han cerrado la jornada con descensos, al igual que el Ibex 35: Londres ha perdido un 0,68% en la sesión; Fráncfort, un 0,63%; Milán, un 0,29%; y París, un 0,23%.

Wall Street se teñía también de 'rojo' al cierre de la sesión en Europa con caídas del 0,51% en el S&P500; del 0,48% en el Dow Jones; y del 0,02% en el Nasdaq.

Por otro lado, el precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, bajaba un 2,38%, hasta situarse en los 59,12 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba una caída del 2,43% que lo llevaba a alcanzar los 55,44 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1768 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba ligeramente hasta el 3,277%, con la prima de riesgo en los 44,6 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy se depreciaba un 0,10%, hasta los 4.300 dólares, mientras que el bitcoin se encarecía casi un 1,6% y se cotizaba en los 87.570 dólares.