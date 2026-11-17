Archivo - Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha caído un 1,61% en la sesión de este martes, hasta situarse en los 19.625,3 puntos, en una sesión con un claro sesgo bajista, lo que ha eliminado todas las ganancias que el selectivo había conquistado la semana pasada, y en la que los inversores estarán pendientes del pulso de los mercados en función de cómo se lean los resultados de Nvidia y del debut de Anthropic en Bolsa.

De hecho, el gigante de los chips ha decidido crear el Comité de Supervisión de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones, un nuevo órgano permanente responsable de la supervisión, a nivel del consejo, de las políticas de seguridad nacional de la compañía, el cumplimiento de las normativas de control de exportaciones y la gestión de riesgos del comercio internacional.

Además, su ya ex econsejero delegado, Jensen Huang, comparecerá ante el Congreso de Estados Unidos el próximo 1 de diciembre y un representante de Nvidia al día siguiente. Además, sigue sobrevolando el posible regreso de Huang como máximo mandatario de Nvidia.

Respecto al ámbito macroeconómico, la Comisión Europea ha elevado en dos décimas su previsión de crecimiento para España en 2026, hasta el 2,6%, frente al 2,4% estimado en mayo, con lo que la economía española se mantendrá como la de mayor expansión entre las cuatro grandes de la eurozona, pese al repunte de la inflación, que alcanzará el 3,9% este año, por encima de la media europea y en un contexto marcado por el encarecimiento de la energía y las tensiones geopolíticas.

En este contexto, solamente cuatro valores han cerrado la sesión en positivo: Solaria (+1,21%), Repsol (+0,89%), Acciona Energía (+0,49%) y Merlin (+0,35%).

Del lado contrario, el mayor descenso es el de Indra, que se deja un 6,41% al cierre. La caída se produce tras las informaciones que apuntan a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción en torno a varias adjudicaciones de Defensa a empresas vinculadas a la compañía y a Escribano.

Según las informaciones de prensa recogidas por los analistas de Banco Sabadell, las pesquisas se apoyarían en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que aprecia posibles anomalías en los procedimientos de contratación.

Las principales observaciones afectarían al programa del vehículo blindado 8x8 Dragón, de TESS Defence, por más de 2.000 millones de euros; al sistema lanzacohetes Silam, liderado por Expal y Escribano, por unos 576 millones de euros, y a contratos de sistemas antidrones.

Por detrás de Indra se han situado Mapfre (-3,23%), Aena (-2,67%), Cellnex (-2,43%), Amadeus (-2,40%) y ACS (-2,36%).

Los principales mercados europeos han reaccionado también a la baja este martes. Londres ha caído un 1,76%; París, un 1,62%; Fráncfort, un 2,08%; y Milán, un 1,31%.

El barril de Brent se mantenía en los 93,12 dólares al cierre de la sesión europea, un 0,76% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 86,43 dólares, un 0,84% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,942%, por debajo del 3,962% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha estrechado hasta 56,7 puntos básicos.

El euro se apreciaba un 0,15% frente al dólar al cierre del mercado europeo, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1014 dólares.