El Ibex 35 cierra con una caída del 1%, hasta los 17.622 puntos, con el petróleo subiendo más de un 3%

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la semana con un retroceso del 1,5% tras retroceder en la sesión de este viernes un 1%, lo que ha llevado al selectivo hasta los 17.622 puntos, en un contexto marcado por el encuentro de los presidentes de EEUU y China, el conflicto en Oriente Próximo y el repunte del precio del petróleo hasta la cota de los 109 dólares.

Así, el barril de Brent, de referencia en Europa, avanzaba un 3,4% al cierre de la sesión europea, hasta cotizar en 109,5 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se elevaba un 4,5%, hasta los 105,6 dólares.

La atención de los inversores ha estado este viernes a medio gas por ser festivo en Madrid, una de las principales plazas españolas. No obstante, los mercados han mantenido su actividad.

Ayer a última hora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su homólogo chino, Xi Jinping, se comprometió a no suministrar equipamiento militar a Irán en el marco de su visita oficial al gigante asiático.

Además, este viernes, antes de embarcar en un avión de vuelta, Trump apuntó que ni Estados Unidos ni China quieren que Teherán "tenga armas nucleares" y que ambos países quieren que el estrecho de Ormuz "esté abierto", algo que Pekín ha reclamado en numerosas ocasiones. En este sentido, ha reconocido el papel del bloqueo estadounidense a la zona tras las restricciones iraníes a la navegación y ha abogado por un acuerdo para normalizar la situación.

"El mercado necesita avances en las negociaciones para seguir subiendo, una vez que prácticamente ha finalizado la temporada de resultados", ha avanzado los analistas de Bankinter.

Este viernes se ha conocido además que la producción industrial de Estados Unidos se anotó en abril una subida del 0,7%, cuatro décimas por encima de lo previsto, volviendo así a tasas positivas después del retroceso del 0,5% que experimentó en marzo, ha informado la Reserva Federal (Fed).

Ya en el mercado español, el Tribunal estadounidense del distrito de Columbia ha despejado el camino para nuevas actuaciones de ejecución e incautación de activos contra el Reino de España por parte de los acreedores de los laudos por el recorte a las renovables y han ampliado la autorización de embargos, por valor de 41 millones de euros adicionales.

Además, el 'holding' aeronáutico IAG ha anunciado el lanzamiento, a partir del lunes, de un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 500 millones de euros tras dar por finalizado hoy mismo su anterior programa, también de 500 millones de euros.

Por su parte, Ferrovial ha indicado que el dividendo de 400 millones de euros que anunció la semana pasada se repartirá entre los accionistas a razón de 0,5578 euros por acción.

Asimismo, el banco neerlandés ING ha elevado su participación en Indra hasta el 5,315% desde el 5,179% anterior, valorada en 464 millones de euros, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dentro del Ibex 35, las mayores subidas del selectivo se las han anotado Puig (+1,8%), Repsol (+1,07%), Logista (+0,75%) y Fluidra (+0,65%), mientras que los descensos más acusados han correspondido a ArcelorMittal (-4,9%), Cellnex (-3,3%), Acciona (-3,1%), ACS (-2,8%) e IAG (-2,7%).

El resto de los principales mercados europeos también han cerrado este viernes en negativo: el británico FTSE 100 ha perdido casi un 1,8%, el francés Cac 40 un 1,6%, el alemán Dax un 2%, el italiano FTSE MIB un 1,8% y el Euro Stoxx 50 un 1,7%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años escalaba hasta el 3,612%, frente al 3,457% del cierre del jueves.

Respecto a las divisas, al cierre de las Bolsas en Europa, el euro se depreciaba un 0,39% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1624 dólares.