El Ibex 35 cierra enero en 17.880 puntos, nuevo máximo histórico, tras ganar un 3,3%

Archivo - Paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 16 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha subido en el mes de enero un 3,31%, hasta situarse en los 17.880,9 puntos, lo que supone un nuevo máximo histórico para el selectivo, que este viernes se ha visto impulsado por CaixaBank, cuyas acciones se han disparado un 6,75% tras presentar sus resultados de 2025, con un beneficio récord de 5.891 millones de euros, y elevar un 15% el dividendo.

En esta última semana del año la subida ha sido del 1,92%, mientras que solamente en la jornada de este viernes, el alza ha sido del 1,66%, acumulando casi la totalidad del avance semanal. Durante las últimas semanas, el índice ha ido registrado nuevos máximos históricos.

La semana ha estado marcada por la publicación de las cuentas de multitud de empresas, tanto en España como en el extranjero. Este viernes destaca CaixaBank, cuyas acciones se han impulsado un 6,75% tras presentar unas cuentas por encima de lo que esperaban los analistas en varias líneas contables.

La entidad ha informado, en concreto, de unas ganancias anuales de 5.891 millones de euros, con un crecimiento del 1,8% frente a 2024, gracias al "fuerte" crecimiento de negocio. De hecho, ha resaltado que cerró el primer año de su plan estratégico para el periodo entre 2025 y 2027 superando las expectativas y con un crecimiento mayor del previsto tanto en crédito como en recursos de clientes.

En el ámbito 'macro' español, la economía española creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, tras acelerar dos décimas su crecimiento en el último trimestre del año, hasta el 0,8%.

Además, el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en enero cinco décimas, hasta el 2,4%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Fuera de España, se ha conocido que la tasa de paro de la eurozona y de la Unión Europea repitió en diciembre en el 6,2%, con España como segundo país con mayor nivel de desempleo entre los Veintisiete, con un 10%.

Bajo el plano geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva que permite a su Ejecutivo imponer aranceles a los productos de aquellos países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

El mandatario estadounidense ha amenazado con un arancel adicional del 50% a "todas" las aeronaves fabricadas en Canadá, alegando que el país vecino se ha negado a certificar una serie de modelos de aviones de la compañía Gulfstream, con sede en el estado de Georgia.

Por otro lado, Trump ha advertido al Gobierno de Reino Unido de que "es muy peligroso" hacer negocios con China, después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, haya reafirmado junto al mandatario chino, Xi Jinping, su compromiso a construir una relación "coherente, a largo plazo y estratégica" entre Londres y Pekín.

Asimismo, el presidente estadounidense ha confirmado este viernes que el elegido para suceder a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) será finalmente Kevin Warsh.

Este viernes también ha sido reseñable en los mercados la cotización del oro al contado, que había marcado sucesivos máximos históricos a lo largo de esta semana. El metal se hundía un 8% al cierre de la sesión europea, llegando a perder la cota de los 5.000 dólares por onza troy, ante el fortalecimiento del dólar frente a las principales monedas y la nominación de Warsh. De su lado, la plata caía más de un 20%, hasta los 92 dólares por onza troy.

En este contexto, los valores que más han subido del Ibex 35 este viernes, por detrás de CaixaBank, eran Banco Sabadell (+3,93%), Solaria (+3,05%), Aena (+2,78%), Unicaja (+2,63%) y BBVA (+2%).

Solamente cuatro valores han cerrado la sesión del viernes en negativo: Rovi (-0,83%), Fluidra (-0,57%), Colonial (-0,48%) y Cellnex (-0,15%).

La evolución del resto de las principales Bolsas europeas también ha sido positiva. Londres ha subido un 0,51%; París, un 0,68%; Fráncfort un 0,94%; y Milán, un 1%.

Respecto al petróleo, al cierre de la sesión europea el barril de Brent cotizaba en 70,80 dólares, un 0,13% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 65,68 dólares, un 0,38% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,213%, frente al cierre del 3,204% del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente a Alemania se ha elevado en cinco décimas, hasta los 36,9 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,71% frente al dólar estadounidense, hasta cruzarse en el mercado con un tipo de cambio de 1,1887 dólares por cada euro.

La semana que viene estará marcada por la publicación de los resultados de Unicaja, Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell, así como de Logista y ArcelorMittal.

Respecto a la agenda macro, el lunes se conocerán los datos del PMI manufacturero de la zona euro, mientras que el miércoles se conocerá el dato compuesto y se publicará el IPC para el bloque de la divisa común. El jueves también se informará de las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra.