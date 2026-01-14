El Ibex 35 cierra plano (+0,05%) y se queda a las puertas de los 17.700 enteros

Archivo - Estado de la bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado prácticamente plano, con una leve subida del 0,05%, situándose en los 17.695,7 enteros, en una jornada en la que continúan las repercusiones de la investigación a la que está siendo sometido el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este martes duramente a Powell, afirmando que es "corrupto o incompetente", después de que este haya anunciado que enfrenta una investigación de la Fiscalía, un extremo que ha enmarcado en la campaña de "presiones" por parte del mandatario estadounidense para que baje los tipos de interés.

Además, los inversores están pendientes a la decisión de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles de Donald Trump, después de que el pasado viernes aplazase la decisión hasta este miércoles.

También se ha conocido que la balanza comercial de China despidió 2025 con un desequilibrio positivo récord de 1,189 billones de dólares (1,02 billones de euros), lo que representa un incremento del 19,8% respecto del dato de 2024 y un nuevo máximo histórico en el superávit comercial anual del gigante asiático, a pesar del hundimiento del comercio con Estados Unidos tras las tensiones desatadas entre ambos países a raíz de la imposición por Washington de aranceles a los productos chinos y las represalias implementadas por Pekín.

Además, prosiguen las tensiones geopolíticas entre EEUU e Irán. La Administración Trump ya estaría preparando opciones militares ante la situación de protestas y represión que se está registrando en el país persa y después de que se hayan suspendido las conversaciones entre los dos gobiernos.

Respecto a la geopolítica, este miércoles se va a producir la primera reunión sobre Groenlandia entre Dinamarca y EEUU. Sin embargo, Dinamarca ya anunciado que va a reforzar la presencia militar en la región ante el aumento de las tensiones en el Ártico.

En el terreno empresarial, este miércoles han publicado ya sus cuentas varios bancos de inversión estadounidenses: Bank of America ha reportado un beneficio de 29.055 millones de dólares (24.924 millones de euros) en 2025, un 14,6% más que en el ejercicio anterior; Citigroup se anotó unas ganancias de 14.306 millones de dólares (12.272 millones de euros), un 13% más; y Wells Fargo ganó 20.285 millones de dólares (17.400 millones de euros), un 9% más.

En el terreno empresarial español, pero fuera del Ibex 35, Tubacex ha anunciado que registrará un impacto extraordinario negativo de 46 millones de euros en el beneficio neto de los resultados de 2025, derivado de ajustes contables voluntarios y no recurrentes, sin efecto en caja.

En este contexto, las mayores revalorización del Ibex 35 han sido las de Grifols (+7,01%), Repsol (+3,24%), Enagás (+2,32%), Solaria (+2,16%) y Naturgy (+2,13%). Por el lado contrario, Sabadell (-2,31%), Acciona Energía (-2,15%), Amadeus (-1,63%), Inditex (-1,51%) y Sacyr (-1,15%) han sido las caídas más pronunciadas.

Respecto al resto de los principales mercados europeos, han cerrado con signo mixto: Londres ha avanzado un 0,46%, y Milán, un 0,27%; mientras que Fráncfort ha perdido un 0,53% al cierre de la sesión y París, un 0,19%.

En las materias primas, el barril de Brent cotizaba en los 65,91 dólares, un 0,66% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 61,45 dólares, un 0,49% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,211%, por debajo del 3,242% del cierre del martes, con la prima de riesgo en los 39,4 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,11% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1655 dólares por cada euro.