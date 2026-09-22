El Ibex 35 cierra plano y aplaza el asalto a los 20.000 enteros tras amenazar Trump con "aniquilar" Irán

Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cierra prácticamente plano en la sesión de este martes (+0,15%), pese a haber superado a primera hora de la tarde los 19.900 puntos y buscar la cota psicológica de los 20.000, tras enfriar Trump durante su intervención en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas las esperanzas de llegar a un acuerdo con Irán en el corto plazo, al amenazar con "aniquilar" a la República Islámica.

En concreto, el selectivo nacional ha concluido en los 19.754 puntos en una jornada marcada de nuevo por el conflicto en Oriente Próximo, que mantiene el precio del crudo al borde de los 100 dólares.

A nivel geopolítico, la jornada abría con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmando haber mantenido en la madrugada de este martes "una muy buena conversación" con su par estadounidense, Donald Trump, en la que habían abordado "soluciones diplomáticas" ajenas a un "acuerdo global" para facilitar el paso de buques por el estrecho de Ormuz, cuyo tráfico marítimo continúa marcado por las restricciones impuestas por Irán y el bloqueo naval estadounidense contra la República Islámica.

"Hemos mantenido una conversación muy fructífera que ha permitido abordar tanto la crisis en Oriente Medio como nuestra voluntad de hacer todo lo posible por reabrir el estrecho de Ormuz y permitir la salida de mercancías", ha detallado Macron al término de su diálogo con Trump.

Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, alimentaba esas esperanzas de reiterando que Trump "está dispuesto" a reunirse con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, durante la Asamblea General de Naciones Unidas que tiene lugar esta semana en la ciudad de Nueva York.

No obstante, el tono del inquilino de la Casa Blanca durante su intervención en la cumbre de la ONU ha frenado el optimismo. De este modo, Trump ha aseverado que de no llegar a un acuerdo con Irán la "aniquilará", aunque ha matizado que espera adoptarlo tras las elecciones de noviembre.

"Tengo que tomar una gran decisión: pactar un acuerdo con Irán que les permita reconstruir y hacer un país mejor o aniquilar a la República Islámica. ¿Les mando al infierno sin posibilidad de supervivencia y sin esperanza de grandeza o generaciones futuras? Creo que lograremos un pacto después de las elecciones", ha apuntado el presidente de EEUU.

Al mismo tiempo, Trump ha reivindicado en su intervención que EEUU "está más fuerte que nunca" y ha defendido: "Mientras otros hablan de paz, yo he hecho la paz, mientras otros ignoraban las amenazas, yo las he enfrentado. Estamos resolviendo problemas pendientes de hace muchos años, como el patrocinador número uno del terrorismo, Irán".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado que va a iniciar labores de "ingeniería inversa" en el submarino no tripulado estadounidense capturado recientemente en aguas del estrecho de Ormuz.

A su vez, las autoridades iraníes han aseverado que los vuelos internacionales de las compañías aéreas del país operarán con normalidad y sin interrupciones a pesar de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a principios de septiembre para cortar las redes de financiación y la logística de la Guardia Revolucionaria.

En este contexto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- moderaba su caída al cierre de las bolsas europeas (-0,3%) y situaba de nuevo su precio por encima de los 100 dólares. De su lado, el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- corregía un 0,15%, hasta los 95 'billetes verdes'.

"El progresivo descenso de los precios de la energía ha insuflado cierto optimismo en el mercado, pese a que el crudo sigue rondando los 100 dólares por barril. Los rumores sobre nuevas conversaciones entre EEUU e Irán parecen explicar esta reducción de las tensiones en los mercados energéticos", ha argumentado el director de análisis de la gestora de activos francesa LBP AM, Paris Horvitz.

LAS BOLSAS EUROPEAS POSPONEN EL REPUNTE

En España, bajo el paraguas macroeconómico, se ha conocido que el déficit comercial se situó en 38.005 millones de euros en los siete primeros meses del año, lo que supone un aumento del 30,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el plano empresarial y fuera del Ibex, la socimi Árima Real Estate ha publicado que registró un beneficio neto de 17,75 millones de euros durante el primer semestre, frente a las ganancias de 5,62 millones que se anotó en el mismo periodo del año pasado, al tiempo que rozó los 16 millones de ingresos, un 6,3% más que los del primer semestre de 2025.

En este contexto, las mayores subidas de la jornada las han protagonizado Puig (+3,84%), Acciona Energía (+3,36%), Inditex (+2,9%), Repsol (+1,95%) y Acciona (+1,86%). Del lado contrario, Telefónica ha encabezado las caídas (-2,83%), seguida de Unicaja (-2,73%), Bankinter (-1,54%), Caixabank (-1,26%), y Mapfre (-1,21%).

La evolución del resto de los mercados europeos ha sido positiva durante toda la jornada, sin embargo, el discurso de Trump ha provocado que los parqués comunitarios aminoren su recuperación tras la leve corrección desde finales de julio, provocando que algunos incluso cierren en 'rojo'. Así, mientras el FTSE 100 británico y el MIB italiano se han dejado un 0,15% y un 0,41%, respectivamente. El CAC 40 francés y el DAX alemán se han revalorizado un 0,23% y un 0,1%.

En cuanto al mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años continuaba su tendencia ascendente y se ubicaba en el 3,923%. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se situaba en los 45,76 puntos básicos.

El euro registraba un valor prácticamente estable frente al dólar en la media sesión europea, de forma que se negociaba en el mercado a un tipo de cambio de 1,1464 dólares por cada euro.