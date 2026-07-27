El Ibex 35 cierra a las puertas de los 19.800 puntos (+0,80%) tras rozar máximos históricos

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este lunes con una subida del 0,80%, hasta situarse en los 19.741,30 puntos, pese a haber tocado puntualmente los máximos históricos de 19.900 puntos, en un contexto marcado por la pausa en las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

"Aunque los últimos acontecimientos permitan un 'rally' de alivio, estamos ante una pausa frágil, no un alto el fuego definitivo (Trump afirma estar "listo y cargado"). Por su parte, los hutíes mantienen los ataques a instalaciones vinculadas a Saudi Aramco en Jizan y Yanbu. Irán se reunirá de nuevo con Omán para discutir la situación del Estrecho de Ormuz", han explicado los analistas de Renta 4.

"Las dos guerras abiertas (Irán y Ucrania) son de largo plazo y afectan al petróleo, lo cual nos obliga permanecer permanentemente en estado de alerta e intentar analizar con cierta perspectiva antes que precipitarnos y sobrereaccionar", han agregado los analistas de Bankinter.

Por otra parte, en el terreno empresarial, Línea Directa ha indicado que obtuvo un beneficio neto de 52,09 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 19% frente al mismo periodo del año pasado. Asimismo, Acciona Energía ha comunicado que ha alcanzado un acuerdo para la venta de una cartera eólica de 361 megavatios (MW) en España a la portuguesa Galp por 432 millones, sin deuda financiera en el perímetro.

Además, Sabadell inició este lunes un programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 331 millones de euros con el objetivo de retener los títulos en autocartera para su posterior amortización vía reducción de capital.

El resto de la semana, la atención de los inversores seguirá centrada en el aspecto geopolítico, aunque también en los resultados empresariales de las cotizadas y en las reuniones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés), el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de la sesión han sido Indra (+5,06%), Amadeus (+3,28%), Logista (+2,86%), Banco Santander (+2,30%) y Fluidra (+2,02%). En el otro extremo, ACS encabezó los descensos (-5,06%), seguido de Acciona (-2,02%), Solaria (-1,92%), Sacyr (-1,58%) y Acciona Energía (-1,48%)-

El resto de las principales Bolsas europeas también han cerrado la jornada con subidas: el índice británico FTSE 100 remontó un 0,42%, el francés Cac 40 un 0,40%, el alemán Dax un 1,04%, el italiano FTSE MIB un 0,49% y el Euro Stoxx 50 un 0,02%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con signo mixto: el Dow Jones repuntaba un 0,18%, el S&P 500 perdía un 0,29% y el Nasdaq 100, índice especializado en valores tecnológicos, se dejaba un 0,47%.

Dentro del terreno de las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, se situaba en los 89,67 dólares, un 7,35% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 83,18 dólares, un 6,86% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,587%, por debajo del 3,632% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán alcanzaba los 45,9 puntos básicos.

Respecto a la divisas, el euro se apreciaba un 0,04% en su cruce frente al dólar, hasta alcanzar un tipo de cambio de 1,1374 dólares por cada euro.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro repuntaba un 0,20%, hasta situarse en los 4.078 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, retrocedía un 0,28% hasta los 64.581 dólares.