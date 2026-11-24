1136961.1.260.149.20261124121226 Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este martes con una bajada del 0,82%, salvando los 19.000 enteros por la mínima.

En concreto, el selectivo nacional se posicionaba a las 12.00 horas en los 19.023 puntos, en una jornada que continúa influenciada por el furor en Bolsa de las compañías tecnológicas tras la vuelta de Jensen Huang al cargo de CEO de Nvidia; así como por la guerra de Irán, que mantiene el precio del petróleo en los 89 dólares.

"Tras la mejora del tono en la tecnología y el abaratamiento del petróleo, sólo faltaría un tono más suave por parte de la Reserva Federal (Fed) para dar un soporte más sólido a las Bolsas. El endurecimiento del mensaje de la Fed es, en nuestra opinión, uno de los principales factores que explican el ajuste de valoraciones de las últimas semanas", han explicado los analistas de Bankinter.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado que otros tres buques cisterna han sido alcanzados por la explosión de minas navales a su paso por rutas no autorizadas en el estrecho de Ormuz.

Además, al menos tres palestinos han muerto en un nuevo ataque lanzado este martes por el Ejército de Israel contra una zona situada en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego pactado en octubre de 2025.

En este sentido, a pesar de que en los últimos días las hostilidades entre Washington y Teherán son menos frecuentes, la lejanía de un acuerdo de paz que ponga fin a la contienda sigue manteniendo elevados, aunque menos que en periodos anteriores, los precios del crudo. Así, el barril de Brent --de referencia en Europa-- resistía en los 89,4 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos--, tampoco registraba variación en la media jornada y se ubicaba en los 80,2 'billetes verdes'.

En el terreno 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que los precios industriales se dispararon un 19,9% en octubre en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,3 puntos superior a la de septiembre y la más elevada desde noviembre de 2022, impulsados por el coste de la energía.

Asimismo, el INE ha indicado que la cifra de negocios de las empresas subió un 11,4% en septiembre en relación al mismo mes de 2025, tasa 2,5 puntos superior a la de agosto y la más elevada desde septiembre de 2022, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE).

Por otra parte, se ha conocido que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a un banco que opera en todo el territorio nacional por posibles irregularidades relacionadas con la cancelación de cuentas corrientes contratadas a través de Internet.

El Gobierno tiene previsto llevar este martes al Consejo de Ministros una serie de medidas y normas de carácter financiero, incluida la extensión durante un año del impuesto especial a la banca para recaudar 1.400 millones de euros.

En este contexto, el valor del Ibex 35 más bajista en la media sesión era Arcelormittal (-4,93%), seguido de Solaria (-4,45%), Acerinox (-2,42%), Mapfre (-2,05%) y BBVA (-1,91%). Por el contrario, solo seis firmas cotizaban a las 12.00 horas en 'verde'. Se trataba de Cellnex (+1,53%), Redeia (+1,16%), Enagas (+0,62%), Amadeus (+0,5%), Telefónica (+0,33%) y Naturgy (+0,27%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo negativo a excepción del CAC 40 francés, que se revalorizaba un 0,03%. De su lado, el Mib italiano se dejaba un 0,9%; el DAX 30 alemán, un 0,7%; y el FTSE 100 británico, un 0,13%.

"Las acciones relacionadas con la IA cayeron la semana pasada debido a un deterioro del sentimiento del mercado y a una Reserva Federal potencialmente más restrictiva; esto eclipsó la exitosa salida a bolsa de Anthropic y los sólidos resultados en el ecosistema de la IA. Aunque el sentimiento pueda estar empeorando, los fundamentales muestran un panorama distinto, caracterizado por una fortaleza continua --o incluso renovada--", ha argumentado el analista de Investigación Next Generation de Julius Baer, Enrico Chineto.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar (+0,34%), hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,0941 'billetes verdes', mientras que en el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono español a diez años caía al 3,838%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- a los 58,24 puntos básicos.