Archivo - Un hombre utiliza un cajero automático. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a un banco que opera en todo el territorio nacional por posibles irregularidades relacionadas con la cancelación de cuentas corrientes contratadas a través de Internet, según ha informado el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

En concreto, Consumo investiga si la entidad, cuya identidad no se detalla en la nota, obstaculizaba o impedía a sus clientes cancelar por vía telemática las cuentas que habían abierto por ese mismo canal. La investigación se inició tras recibir una denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El Ministerio ha recordado que el artículo 62.3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que el consumidor podrá poner fin a un contrato "en la misma forma en que lo celebró, sin ningún tipo de sanción o de cargas onerosas o desproporcionadas".

MULTAS DE HASTA UN MILLÓN DE EUROS

El impedimento o la obstaculización de este derecho podría constituir una infracción tipificada en el artículo 47 de esta norma. En caso de concurrir agravantes, podría calificarse como muy grave y ser sancionada con multas de hasta un millón de euros, según ha explicado Consumo.

Esta cuantía podría superarse hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido, de acuerdo con la información facilitada por el Ministerio.

La Dirección General de Consumo ha subrayado que la apertura del expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación.