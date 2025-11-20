El Ibex 35 conquista los 16.000 puntos tras amanecer con una subida del 0,8%

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves con una subida del 0,8%, conquistando la cota psicológica de los 16.000 enteros al situarse en 16.016,3 puntos hacia las 09.00 horas.

Los mercados están asimilando los resultados de Nvidia, publicados tras el cierre de las Bolsas europeas, y, finalmente, no se difundirá el informe completo de empleo de septiembre en Estados Unidos debido al cierre gubernamental más prolongado en la historia del país.

Nvidia logró en su tercer trimestre fiscal, que comprende de agosto a octubre, un beneficio neto de 31.910 millones de dólares (27.533 millones de euros), lo que supone incrementar en un 65,2% las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la empresa tecnológica, que ha espantado el temor a una 'burbuja de IA' con una previsión de ingresos para su trimestre final mejor de lo esperado ante el crecimiento "exponencial" de la demanda.

También en el plano internacional, ayer por la tarde se publicaron las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en las que varios miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) expresaron su preferencia por mantener sin cambios los tipos de interés durante el resto del año.

En los primeros minutos de la sesión, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a Solaria (+5,94%) y CaixaBank (+1,64%). En el lado opuesto destacaba la caída de Iberdrola (-0,03%), que era el único 'farolillo rojo'.

Las principales Bolsas europeas abrían hoy la jornada con subidas. En concreto, París se alzaba un 1,25%; Milán, un 1,16%; Francfort, un 0,84%, y Londres, un 0,67%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 0,55% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 63,86 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, crecía un 0,6%, hasta los 59,6 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1518 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,211%.