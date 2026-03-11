El Ibex 35 corrige un 0,5% y se sitúa por debajo de los 17.400 con el crudo por encima de 90 dólares

Archivo - Imagen de archivo de la Bolsa de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con una ligera caída del 0,53%, hasta los 17.351,9 puntos, pese a que a media sesión cotizaba en positivo tras conocerse que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) había propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios crudo ante las alzas derivadas por el conflicto en Oriente Próximo.

Concretamente, los 32 países que integran la entidad han acordado liberar 400 millones de barriles de petróleo, cifra que más que duplica los 182 millones de barriles que los Estados miembros de la AIE pusieron en el mercado en dos ocasiones durante 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

La cantidad supone dispensar en torno al 25%-30% de los inventarios totales de la organización. No obstante, los analistas de Renta 4 han adelantado que con ese monto "solo se cubrirían en torno a 25 días de producción".

Como consecuencia del escaso impacto que supondría para la oferta global y sin un horizonte a la vista para el final del conflicto, el precio del barril de Brent --de referencia para Europa--, se anotaba al cierre de la Bolsa de Madrid una subida del 4,80%, hasta los 92 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia para Estados Unidos-- subía un 4,58% hasta los 87,35 dólares.

Por otra parte, y aunque el presidente estadounidense Donald Trump afirmase el pasado lunes que el final de la guerra estaría cerca, desde Renta 4 atestiguan que "Irán no parece dispuesto a detener los ataques y el paso por el estrecho de Ormuz sigue cerrado, con la consiguiente reducción de oferta energética", lo que alimenta aún más el alza de los precios del 'oro negro'.

De su lado, el coste del gas natural ha vuelto a repuntar. Así, el contrato TTF, negociado en los Países Bajos y de referencia en Europa, ha registrado a la conclusión de los mercados de renta variable del Viejo Continente un incremento del 4,02%, hasta los 49,30 euros por megavatio hora.

Con todo, Repsol se ha vuelto a posicionar como la compañía que más se revaloriza de la jornada dentro del Ibex 35 (+4,58%), al calor del alza del crudo. Por detrás se colocaba Solaria, con un alza del 2,84%debido a la mejora de recomendación del banco canadiense RBC, que ha elevado el precio objetivo de su acción en 4,5 euros, hasta los 22,5 euros.

En el lado contrario, Rovi encabeza los descensos (-3,85%), seguido de Telefónica (-2,79%), Grifols (-2,61%), Merlin (-2,14%) y Colonial (-1,62%).

El resto de las principales bolsas del Viejo Continente también han concluido en rojo y solo el CAC 40 francés se ha comportado mejor que el selectivo nacional (-0,51%). Por su parte, el DAX alemán se ha dejado un 1,5%, el italiano FTSE MIB un 1,16% y el FTSE 100 británico un 0,90%.

En cuanto al mercado de divisas, la moneda europea se ha depreciado en un 0,37% frente al dólar, cotizando a un tipo de cambio de 1,1568 'billetes verdes' por euro.

EL BCE CONSTATA YA UN 'SHOCK' DE OFERTA

Asimismo, el conflicto ya ha encendido las alarmas en el Banco Central Europeo (BCE). En esta línea, el vicepresidente de la autoridad monetaria, Luis de Guindos, ha indicado este miércoles que ya se identifica un 'shock' de oferta derivado de los enfrentamientos bélicos en Oriente Próximo, lo que lastrará el crecimiento económico y elevará el coste de vida.

"Todo el ejercicio que hacemos se tiene que basar en análisis de sensibilidad y escenarios", ha argumentado De Guindos, quien, al mismo tiempo, ha apuntado que el impacto real dependerá de "la duración e intensidad" del conflicto.

Así, el representante del BCE ha sostenido en cuanto a los futuros cambios en la política monetaria europea es momento de "mantener la cabeza fría".

Sin embargo, los mercados ya actúan en consonancia y la rentabilidad exigida al bono español a diez años subía en el cierre de la Bolsa de Madrid hasta el 3,405%, al descontar ya los inversores un futuro ajuste al alza de los tipos de interés del BCE.

Entre los activos refugio, el oro cotizaba por encima de los 5.150 dólares la onza, mientras que el bitcoin --mucho más débil frente a los 'shocks' en la renta variable-- conseguía resistir por encima de los 7.500 'billetes verdes'.