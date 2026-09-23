El Ibex 35 se da la vuelta en la media sesión, cae un 0,25% y roza los 19.700 puntos

Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba una caída del 0,25% en la media sesión de este miércoles, hasta los 19.705,4 puntos, frente a la subida de más de un 0,6% que había observado en la apertura.

Los mercados seguirán hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo, tras la reunión mantenida entre el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y la delegación iraní presente en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU.

Trump señaló ayer, en declaraciones a la prensa, que su encuentro con representantes iraníes fue "muy bien". "Ha sido una reunión que ha durado tres horas. Fue una reunión muy buena. Debo decir que fue muy buena", indicó el mandatario estadounidense en presencia del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

"Los indicadores que podrían frenar el avance de las bolsas se relajan (petróleo y TIR de los bonos). Además, la economía y las bolsas resisten razonablemente bien los envites de la geopolítica y las dudas generadas alrededor de la IA gracias a unos resultados empresariales francamente buenos", han explicado los analistas de Bankinter.

En el ámbito macro, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado este miércoles en el Congreso que el nuevo decreto de ayudas por la crisis inflacionista derivada del conflicto en Oriente Próximo se aprobará en el Consejo de Ministros el próximo martes, 29 de septiembre.

Asimismo, se ha conocido que la producción del sector servicios subió un 0,8% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa 3,3 puntos inferior a la registrada en junio y la menos pronunciada desde el pasado mes de mayo.

En este contexto, los valores que más subían en la media sesión eran Repsol (+2,31%), CaixaBank (+1,16%), Unicaja (+0,67%), Bankinter (+0,66%) y Rovi (+0,51%). Del lado contrario se situaban Solaria (-5,66%), Amadeus (-2,26%), Acciona Energía (-2,11%), Telefónica (-1,99%), Endesa (-1,62%) y Sacyr (-1,24%).

En este contexto, Londres era el único mercado al alza en la media sesión, subiendo un 0,06%. Fráncfort caía un 0,46%; París, un 0,07%; y Milán, un 0,04%.

El barril de Brent alcanzaba los 99,14 dólares, un 0,12% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 89,72 dólares, un 0,88% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en el 3,927%. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en el entorno de los 46 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,34% frente al dólar hacia las 12.00 horas, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1409 dólares por cada euro.