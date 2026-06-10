El Ibex 35 se da la vuelta a la media sesión y pierde los 18.200 puntos, con el crudo en 91 dólares

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se daba la vuelta a la media sesión bursátil de este miércoles y cotizaba a las 12.00 horas por debajo de los 18.200 puntos que había recuperado en la apertura.

En concreto, el selectivo nacional descendía hasta los 18.121,2 enteros (-0,29%) en una jornada marcada por el aumento de las tensiones en Oriente Próximo tras el reciente cruce de ataques entre Estados Unidos (EEUU) e Irán, lo que, al mismo tiempo, limita un alivio en el precio del petróleo que se mantiene estable en los 91 dólares el barril.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos ha informado este martes por la noche de una nueva ofensiva contra Irán, precisando que se trata de una acción "en legítima defensa" después de que un helicóptero militar se haya estrellado cerca del estrecho de Ormuz, un incidente calificado de "derribo" por el presidente de EEUU Donald Trump.

Acto seguido, las autoridades iraníes garantizaban que no dejarían "sin respuesta" ningún "ataque" o "amenaza" lanzada por el país norteamericano contra la República Islámica. Así, la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado en la madrugada de este miércoles el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo.

Concretamente, los mismos han sido lanzados contra la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, según ha informado la agencia de noticias Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria de Irán.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se mantenía prácticamente plano (-0,19%) en la media sesión de los parqués europeos, en los 91,27 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, corregía cerca de medio punto cotizaba sobre los 88,01 'billetes verdes', tras abaratarse un 0,2%.

LOS PARQUÉS EUROPEOS SE TIÑEN DE 'ROJO'

En el ambito empresarial, el número de nuevas sociedades mercantiles bajó un 2% en abril en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.558 empresas, la menor cifra en un mes de abril desde 2023, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado del 2027 el próximo martes 23 de junio.

Por otro lado, los inversores estarán pendientes de la nueva decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre política monetaria, que será anunciada este jueves. En esta línea, el , director de inversiones financieras de Mutualidad, Pedro del Pozo, ha adelantado que "hay un consenso generalizado" de que la autoridad monetaria va a subir en 25 puntos básicos los tipos de interés.

"La inflación en Europa se está yendo muy por encima del 3% y el BCE está en una situación en la que tiene pocas alternativas. Las economías europeas, con la posible excepción de España, no están en su mejor momento de crecimiento y, por lo tanto, una subida de tipos de interés tampoco es lo más apreciable. Por ello, el mensaje va a ser muy importante en el sentido de ver si dan una señal de una pronta subida adicional o si van a hacer un 'esperar y ver'", ha precisado Del Pozo.

Con todo, los mayores descensos dentro del Ibex 35 se los anotaban Acciona (-2,65%), Solaria (-2,06%), Acciona Energía (-2%), Amadeus (-1,73%) y Ferrovial (-1,13%). En el extremo opuesto, las mayores subidas en la media sesión de la jornada correspondían a Colonial (+0,89%), Telefónica (+0,85%), Logista (+0,84%), Rovi (+0,78%) e Indra (+0,73%).

Al igual que Madrid, las principales plazas europeas se decantaban por las caídas hacia las 12.00 horas. Así, el Dax 30 alemán perdía un 0,57%; el Ftse100 de Londres, un 0,49%; el CAC 40 francés, un 0,27%; y el Mib Italiano un 0,04%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se elevaba hasta el 3,502%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemanía con igual plazo-- hasta los 44,11 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro avanzaba ligeramente en su cruce frente al dólar (+0,13%), hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,558 dólares.