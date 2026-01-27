El Ibex 35 deberá seguir pendiente a los resultados empresariales para mantener su rendimiento actual

Archivo - Paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 16 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los resultados empresariales marcarán el rumbo del Ibex 35, que en 2025 tuvo un "excelente rendimiento" impulsado ya en gran medida por los beneficios corporativos, según el informe de Alvarez & Marsal publicado este martes sobre los mercados de renta variable en Europa y EEUU.

En concreto, el informe explica que el selectivo madrileño alcanzó sus máximos históricos en 2025. El pasado 30 de diciembre, última sesión del pasado ejercicio en la que el selectivo cotizó la jornada entera, el índice (sin dividendos) alcanzó un máximo de 17.355 puntos, máximo en aquel momento.

Además, la rentabilidad total del Ibex 35 también cerró en máximos en 2025, superando al S&P500. En concreto, el análisis explica que entre el 16 de marzo de 2020 (con el inicio del confinamiento por Covid-19 en España) y el 31 de diciembre de 2025, la rentabilidad toal del selectivo español fue del 238,4%, frente al 205,0% del índice estadounidense, ambos medidos en moneda local.

A pesar de este fuerte impulso, la consultora destaca que el adelantado entre precio y beneficio ('PER forward') del Ibex 35 se sitúa en el 14,9x, "solo ligeramente por encima de la media de los últimos 30 años", que es del 13,5x.

"En otras palabras, el aumento se ha visto impulsado por mejoras en los beneficios corporativos, no solo por la expansión de los múltiplos", explica la consultora en su informe. Para el futuro, por tanto, será "fundamental" que las expectativas de beneficios de las empresas del Ibex 35 se sigan cumpliendo para justificar los múltiplos actuales.

Además, la consultora destaca que la prima de riesgo de mercado implícita en España aún se encuentra por debajo de la media de los últimos 23 años. Reconoce, no obstante, que esta prima se ha reducido en los últimos meses, lo que implica una disminución de la percepción del riesgo y menores rendimientos esperados, aunque la caída en el caso español no ha sido tan pronunciada como en EEUU.

Más allá de España, el informe sostiene que EEUU está ya cotizando a múltiplos elevados, impulsado principalmente por un número limitado de empresas de gran capitalización, lo que ha llevado a que la prima de riesgo implícita esté en mínimos históricos.

Esta situación está provocando una mayor rotación de capital hacia Europa, donde los múltiplos se mantienen más cerca de sus medias históricas, lo que conllevaría más oportunidades de inversión, según las principales conclusiones del informe.