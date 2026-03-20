El Ibex 35 se deja un 9% en las tres semanas de guerra en Irán y se sitúa por debajo de los 16.800 puntos

Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha perdido este viernes un 1,14%, hasta situarse en los 16.714 puntos, tras darse la vuelta en una sesión en la que llegó a ganar más de un 1,5%. Así, el selectivo español se ha dejado después de tres semanas de conflicto en Oriente Próximo un 8,97% desde los 18.360,80 con los que cerró en la jornada previa al inicio de la guerra.

En este sentido, la semana ha estado de nuevo marcada por las ofensivas en las infraestructuras energéticas de la región, que han disparado los precios de los hidrocarburos y las expectativas de inflación.

Irán atacó recientemente un complejo de gas natural licuado situado en la localidad qatarí de Ras Lafan en respuesta al bombardeo de Israel sobre uno de sus más importantes yacimientos de gas, el campo de South Pars.

En consecuencia, el director de Investigación Económica Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker, asegura que "será necesario reducir la demanda para cubrir el déficit provocado por el cierre de la producción de Qatar y la pérdida de capacidad".

Por su parte, desde Estados Unidos, tratan de calmar los ánimos tras la fuerte escalada que experimentó ayer el precio del petróleo. Su presidente, Donald Trump, ha desvelado que mantuvo una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras el bombardeo al yacimiento de gas iraní de South Pars, que comparte con Qatar, para garantizar que no se repitiesen estas ofensivas sobre instalaciones energéticas.

En este contexto, los Veintisiete líderes de la Unión Europea dieron el jueves su visto bueno a la disposición de algunos Estados miembro a contribuir en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz y garantizar así la libertad de navegación una vez que "se den las condiciones", al tiempo que han pedido a la Comisión Europea una "respuesta coordinada" y "sin demora" con medidas "temporales y específicas" para contener el encarecimiento de los combustibles y abaratar la electricidad.

No obstante, el presidente de los EEUU ha llamado este viernes en su red Truth Social "cobardes" a los aliados de la OTAN por no respaldar su petición de apoyo militar frente a Irán. Y ha añadido: "Lo recordaremos".

Con todo, el mercado de materias primas no ha reducido su presión sobre los precios. Así, el barril de Brent --de referencia en Europa-- avanzaba un 0,95%, hasta los 109,60 dólares al cierre de la Bolsa de Madrid, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- alcanzaba los 97,12 dólares, un 1,57% más.

De su lado, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, ha caído un 5,39%, hasta los 58,60 euros por megavatio hora.

A este respecto, y en el marco del plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la rebaja del IVA al 10% de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo, así como la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%.

En este contexto, solo ocho valores del Ibex 35 han cerrado la sesión en 'verde'. Las subidas bursátiles las han encabezado Solaria (+1,14%), IAG (+0,38%), Indra (+0,30%), Acciona (+0,2%) y Amadeus (+0,18%). Por el contrario, Cellnex (-5,09%), Merlín (-2,30%), Repsol (-2,14%), Ferovial (-2,09) e Iberdrola (-1,97) han registrado las mayores correcciones de la sesión.

En el resto del Viejo Continente la tónica no es distinta. En esta línea, los principales índices europeos han concluido la sesión caídas: Fráncfort se ha dejado un 1,99%; Milán, un 1,97%; París, un 1,75%, y Londres un 1,45%.

Además, la sesión de hoy coincide con el primer vencimiento trimestral de futuros y opciones sobre índices y acciones del año, lo que se conoce popularmente como la 'cuádruple hora bruja o Freaky Friday' --se da el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre--.

En estos días, se suele producir un incremento del volumen porque los inversores que tienen una posición abierta en los contratos de futuros tienen que decidir qué hacer con ella: cerrar la operación realizando la inversa, o cerrar y volver a ejecutar otra en la misma dirección para continuar con la apuesta (roll-over).

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

Sobre el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años escalaba al 3,570% en la jornada, por encima del 3,505% del cierre del jueves. Así, la prima de riesgo --el diferencial con la deuda alemana con el mismo plazo-- se situaba en los 50,35 puntos básicos.

Además, en el mercado de divisas, el euro descendía un 0,27% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1559 dólares por cada euro.

Respecto a los activos refugio, el oro no consigue frenar su descenso y al cierra de los parqués europeos se situaba en el entorno de los 4.600 dólares la onza, muy alejado de los 5.400 'billetes verdes' que llegó a tocar al comienzo del conflicto. El bitcoin, por su parte, resiste en los 70.000 dólares y se anota un alza de más del 6% después de tres semanas de guerra en Oriente Próximo.