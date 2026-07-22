El Ibex 35 encara los 19.600 puntos en la media sesión tras subir un 1%, con el crudo en más de 95 dólares

Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este miércoles con un alza del 1,05%, lo que llevaba al selectivo nacional a recuperar los 19.500 puntos y poner la vista en la cota de los 19.600.

En concreto, el índice español se ubicaba a las 12.00 horas en los 19.585 enteros en una jornada marcada por la publicación de los resultados empresariales del primer semestre del año y por el aumento de las tensiones en Oriente Próximo, que ha llevado al precio del petróleo a rebasar los 95 dólares el barril.

El Ejército de Estados Unidos (EEUU) ha completado su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán, en el marco de la ofensiva iniciada para, oficialmente, "debilitar aún más la capacidad de Irán de amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz".

"A las 20.15 horas del 21 de julio (hora del este, 2.15 del día 22 en España peninsular y 3.45 en Irán), el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completó con éxito su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán", ha indicado el órgano militar en un comunicado publicado poco más de una hora después de anunciar el inicio de esta ronda de bombardeos.

En represalia, Irán ha reivindicado este miércoles un bombardeo con drones contra una guarnición de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el oeste de Kuwait y Jordania, así como un segundo ataque en Bahréin contra una instalación de Amazon que ha denominado el "ojo digital" del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

"En respuesta a la reiterada agresión del enemigo contra partes de nuestro país, el Ejército de la República Islámica de Irán (...) ha atacado hace unas horas los depósitos de municiones y el centro de mando de las fuerzas terrestres del Ejército estadounidense en la guarnición de Doha, al oeste de Kuwait, con un gran número de drones destructivos", ha afirmado el brazo militar iraní en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

En este contexto, el precio del barril de Brent --de referencia en Europa-- se elevaba este miércoles un 4,8%, hasta los 95,4 euros, su mayor coste desde el pasado 11 de junio. De su lado, el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- se situaba por encima de los 88,5 dólares después de alzarse un 5%.

Asimismo, los inversores estarán pendientes de la nueva reunión de política monetaria que el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá este jueves. "Esperamos que el BCE mantenga los tipos sin cambios. Desde la reunión de junio, la inflación se ha situado por debajo de lo esperado, mientras que los indicadores de actividad sugieren que el crecimiento podría estar tocando fondo tras un comienzo de año débil. El Consejo de Gobierno reafirmará su enfoque basado en los datos y en cada reunión, al tiempo que mantendrá la puerta abierta a nuevas subidas de tipos a finales de este año", ha argumentado la economista en Vanguard, Josefina Rodríguez.

En España, en el plano empresarial, en plena ola de resultados, Iberdrola ha informado que obtuvo un beneficio neto de 4.336,4 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 21,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por la plusvalía neta de 953,3 millones de euros de la venta de su negocio en México a Cox.

Además, Naturgy ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 1.215 millones en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año anterior, y mejoró sus previsiones para 2026, apuntando así a unas ganancias récord de más de 2.100 millones de euros en el ejercicio.

Enagás ha señalado que obtuvo un beneficio neto de 126,9 millones en el primer semestre del año, lo que representa un 27,9% menos que los 176 millones de euros del mismo periodo de 2025, en el que incluía las plusvalías de las ventas de Soto la Marina y la actualización del valor razonable por Gasoducto Sur Peruano (GSP).

En el sector financiero, Banco Santander ha indicado que obtuvo un beneficio neto de 7.328 millones en el conjunto de los seis primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 14,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De este modo, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 en la media sesión de la presente jornada eran protagonizados por Naturgy, con una subida del 4,42%. La siguen Mapfre (+2,09%), Repsol (+1,97%), Enagas (+1,88%) y Cellnex (+1,69%). En el extremo opuesto, solo siete compañías cotizaban con signo negativo a las 12:00 horas. Se trata de Rovi (-0,55%), IAG (-0,39%), Grifols (-0,36%), ACS (-0,34%), Arcelormittal (-0,32%), Logista (-0,23%) e Iberdrola (-0,14%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo positivo. Así, el Ftse 100 de Londres subía un 1,15%; el CAC 40 francés, un 0,88%; el FTSE Mib italiano, un 0,83%; y el DAX 30 alemán, un 0,65%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,639%, lo que ha llevado la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 46,12 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro avanzaba en su cruce frente al dólar un 0,07%, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1406 'billetes verdes'.