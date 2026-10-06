El Ibex 35 se estanca en los 19.400 puntos (+0,75%) ante el alivio de los bonos y del crudo

Archivo - Pantalla con datos del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este martes con un repunte del 0,75%, hasta situarse en los 19.444,20 puntos, un día después de la convocatoria de elecciones generales en España para el próximo 29 de noviembre.

Los mercados siguen muy pendientes del alivio del rendimiento de los bonos a nivel mundial, de los acontecimientos en Oriente Próximo y de la evolución del precio del petróleo, después de que los países del G7 decidieran el pasado viernes liberar un total de 100 millones de barriles de petróleo crudo y diésel.

"La tensión ha comenzado a extenderse a la periferia de la eurozona: la prima de riesgo entre Italia y Alemania alcanzó casi 130 puntos básicos, registrando su mayor subida semanal desde la pandemia, mientras que el anuncio de elecciones anticipadas en España ha aumentado la incertidumbre", señalan los analistas de XTB sobre el mercado de bonos.

En el plano geopolítico, la agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó en la tarde de este lunes de tres ataques contra buques mercantes en la zona del estrecho de Ormuz, objeto desde hace semanas del bloqueo iraní y del más amplio impuesto por Estados Unidos.

Además, las milicias hutíes de Yemen han comunicado el lanzamiento de una serie de misiles y drones contra objetivos militares y económicos dentro del territorio saudí en represalia por los bombardeos saudíes en Yemen. En respuesta, Turquía y Pakistán han anunciado este lunes el envío de fuerzas militares en apoyo a Arabia Saudí, país con el que comparten la Alianza de La Meca, al tiempo que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha reiterado la intención de Washington de cumplir los pactos en materia de seguridad con el país.

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- bajaba un 1,81% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 98,50 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se abarataba un 1,43%, hasta los 88,15 'billetes verdes' por barril.

En España, en el plano macro, el Tesoro Público español ha colocado este martes 6.470,63 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango medio-alto previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores, según los datos publicados por el Banco de España.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha comunicado que el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 1,6% en agosto en relación al mismo mes de 2025, desacelerando en 1,2 puntos el avance que experimentó en julio.

En el ámbito empresarial, se ha conocido antes de la apertura del mercado que el banco francés BPCE y Banco Sabadell han llegado a un acuerdo por el cual la entidad gala se ha hecho con un 7% del capital de la entidad catalana, al tiempo que se ha comprometido a no superar el 9,99%.

En este contexto, los valores más alcistas de la sesión han sido Solaria (+4,61%), Banco Sabadell (+2,90%), Acciona Energía (+2,80%), Puig (+2,41%) y Grifols (+2,30%). De su lado, Telefónica encabezó los recortes (-1,49%), seguido de Repsol (-1,44%), Acerinox (-1,22%), Ferrovial (-1,06%) y Naturgy (-0,94%).

El resto de los principales parqués europeos ha cerrado la jornada con subidas: el índice británico FTSE 100 subió un 0,42%, el francés Cac 40 un 0,40%, el alemán Dax un 0,77%, el italiano FTSE MIB un 0,87% y el Euro Stoxx 50 un 0,48%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con subidas al cierre de las Bolsas en el Viejo Continente al calor de la inteligencia artificial: el Dow Jones ganaba un 0,67%, el S&P 500 un 0,85% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, un 0,80%. Los dos últimos índices han conquistado nuevos máximos durante la tarde de este martes.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años descendía hasta el 4,068%, desde el 4,123% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en los 64,97 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,39% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1267 'billetes verdes'.

Respecto al ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro remontaba un 0,83%, hasta situarse en los 4.191 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, subía un 1,20%, hasta los 86.282 dólares.