El Ibex 35 firma las tablas en la inauguración de septiembre sin la referencia de Wall Street

Archivo - Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha concluido la primera sesión de septiembre con un mínimo avance de un 0,02%, hasta situarse en los 14.939,4 puntos, en una jornada en la que los mercados europeos no han contado con la referencia de Wall Street, cerrada este lunes por la festividad del Día del Trabajo en Estados Unidos.

Este primer día de septiembre, tras un agosto que no ha experimentado la corrección habitual de este mes estival, ha comenzado con altibajos --el selectivo ha llegado a rozar los 15.000 puntos en la apertura-- y con los inversores pendientes de la agenda que depara la semana: los datos más esperados serán el del IPC de la eurozona, que se publicará mañana, y el de empleo en EEUU, que se conocerá el viernes.

Mientras tanto, este lunes se ha conocido que la actividad del sector manufacturero de la eurozona logró rebasar el pasado agosto el umbral de 50 puntos, tras anotarse 50,7 puntos, lo que significó dejar atrás la "cuasiestabilización" de julio de 49,8 enteros, así como anotarse la mejor lectura de PMI en 38 meses.

A la par, ha trascendido que la tasa de paro de la eurozona cayó al 6,2% en julio, mientras que la de España se mantuvo en el 10,4%, de acuerdo a los datos de la oficina estadística comunitaria.

Los inversores también están atentos a la evolución de la crisis política en Francia, con la vista puesta en la moción de confianza al primer ministro, François Bayrou el próximo 8 de septiembre, así como a la guerra arancelaria iniciada por el presidente de EEUU, Donald Trump.

Sobre esta última cuestión, el pasado viernes el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de EEUU dictaminó que la mayoría de los aranceles globales impuestos por la Casa Blanca son ilegales, dando la razón a otro tribunal que ya falló en contra de los gravámenes a finales del mes de mayo.

Sin embargo, la revocación de los aranceles no será efectiva hasta el 14 de octubre, por lo que hasta esa fecha continuarán operando los gravámenes y el Gobierno de Estados Unidos podrá apelar la decisión de la Justicia.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ya ha anunciado que el Departamento de Justicia apelará el dictamen asegurando que la decisión es "errónea". "¡Todos los aranceles siguen en vigor!", proclamó el presidente de EEUU, Dondal Trump, desde su cuenta de Truth Social. "Un Tribunal de Apelaciones altamente partidista dictaminó erróneamente que nuestros aranceles debían eliminarse, pero sabe que Estados Unidos de América ganará al final. Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país", defendió el mandatario estadounidense.

También en el terreno geopolítico, ayer domingo arrancó la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS), desde donde el presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado que confía en que los "acuerdos alcanzados" durante la reunión bilateral celebrada a mediados de agosto con su hómologo estadounidense, Donald Trump, en Alaska "abran el camino hacia la paz en Ucrania".

El presidente de China, Xi Jinping, que pronunció el discurso inaugural de esta cumbre, realizó un llamamiento a la paz y a la estabilidad ante jefes de Estado y de Gobierno de países como Rusia, Irán, India, Pakistán o Turquía.

Con este entorno de fondo, las mayores subidas del Ibex 35 se las han anotado IAG (+3,17%), Rovi (1,72%), Mapfre (+1,28%), Telefónica (+1,03%), Acerinox (+0,85%), Repsol (+0,79%), Grifols (+0,75%) y BBVA (+0,71%).

Por el lado contario, los descensos más destacados han sido los de Solaria (-4,34%), Amadeus (-3,85%), Acciona Energía (-2%), Naturgy (-1,4%), Iberdrola (-0,96%) y Acciona (-0,89%).

Las principales plazas bursátiles del Viejo Continente han cerrado la negociación en el signo positivo: París ha sumado un 0,05%; Londres un 0,1%; Milán un 0,51% y Fráncfort un 0,57%.

A la hora de cierre en Europa, el precio del barril de crudo Brent, de referencia para el Viejo Continente, escalaba un 1,15%, hasta situarse en los 68,26 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía un 1,23%, hasta los 64,8 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,17 'billetes verdes', un 0,13% más, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años ha cerrado en el 3,349% tras sumar dos puntos básicos, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 60,5 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy se impulsaba un 0,75%, hasta negociarse en los 3.472 dólares, mientras que el bitcoin cotizaba sin apenas variación respecto a la víspera en los 109.000 dólares.