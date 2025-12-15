Trabajo logra un acuerdo con CCOO y UGT para ampliar los permisos por duelo, en el que no estará la CEOE

Archivo - El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT para empezar la tramitación del incremento de los días del permiso por fallecimiento de un familiar y para un nuevo permiso para cuidados paliativos, que no contará con el apoyo de la patronal después de que el Ministerio decidiera a principios del mes cerrar la negociación tripartita por el bloqueo de la CEOE y Cepyme en la mesa.

Tras la reunión convocada este lunes por el Ministerio de Trabajo, el 'número dos' de Trabajo ha agradecido a los sindicatos haber estado "a la altura de las circunstancias" para incrementar hasta 10 días el permiso por fallecimiento de un familiar y 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos de un familiar.

"Es una pena, y lo vuelvo a decir, que la patronal española no esté en este acuerdo. Es incomprensible. Tendrán que decir a los empresarios y a las personas trabajadoras de este país por qué se han auto excluido de una regulación que pone a nuestro país en la modernidad de lo que hacen el resto de países de Europa y cómo se puede mostrar un grado de insensibilidad", ha expuesto Pérez Rey.

Para el 'número dos' de Trabajo, este acuerdo debería haber sido de "todos", pero la patronal no ha querido estar por "cálculos que no se entienden cuáles son, pero que no tienen que ver con la productividad, no tienen que ver con el absentismo o no tienen que ver con la cultura del esfuerzo".

A pesar de ello, ha asegurado que este no es un acuerdo "menos importante y decisivo". "Que la patronal no esté no le resta importancia", ha aseverado.

En este sentido, el secretario de Estado ha pedido a la patronal española que, en lugar de perseguir trabajadores enfermos, se dedique a mejorar el bienestar de las empresas y de los trabajadores del país.

"No hay que perseguir a aquel que enferma, lo que hay que evitar es que los trabajadores y las trabajadoras enfermen. ¿Y sabe cómo enferman los trabajadores? Precisamente cuando tienen que volver a su puesto de trabajo a los dos días de que les fallezca un hijo", ha añadido.

El Ministerio de Trabajo quiere ampliar hasta 10 días el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y que se pueda disfrutar hasta que hayan transcurrido cuatro semanas del fallecimiento en días continuados o discontinuos, mientras que plantea dar hasta 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos del cónyuge, pareja de hecho o parientes también hasta el segundo grado por consanguinidad.

Además, el Real Decreto que Trabajo quiere impulsar es la incorporación de un permiso de un día para acompañar a una persona cuando vaya a recibir la eutanasia y al que tendrá derecho cualquier trabajador que haya sido designado por ésta para acompañarla, independientemente de si hay o no parentesco.

TRABAJO SE PONDRÁ A TRABAJAR "YA" PARA GARANTIZAR EL APOYO PARLAMENTARIO

Además, Pérez Rey ha asegurado que se pondrán a trabajar "desde este mismo instante" para garantizar el apoyo a esta norma de las formaciones políticas y ha trasladado su convencimiento en que esta norma tendrá el respaldo de los grupos parlamentarios.

"Me consta que esta es una necesidad sentida por el conjunto de la población española, es decir, sufrir por la muerte de un hijo o de una hija. Estar afligido por la muerte de un familiar no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas, es una cuestión que sienten todos y todas, de la clase social que sean, y se encuentren en el lugar donde se encuentren", ha expuesto.

