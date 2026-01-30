El Ibex 35 se impulsa un 1,2% a media sesión y alcanza los 17.800 enteros, gracias a CaixaBank (+5%)

1047230.1.260.149.20260130123531 Archivo - Paneles del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se impulsaba un 1,29% al mediodía, hasta alcanzar los 17.817,1 enteros, apoyado en CaixaBank, que se revalorizaba casi un 5% tras presentar sus resultados de 2025, con un beneficio récord de 5.891 millones de euros, y elevar un 15% el dividendo.

La entidad ha informado, en concreto, de unas ganancias anuales de 5.891 millones de euros, con un crecimiento del 1,8% frente a 2024, gracias al "fuerte" crecimiento de negocio. De hecho, ha resaltado que cerró el primer año de su plan estratégico para el periodo entre 2025 y 2027 superando las expectativas y con un crecimiento mayor del previsto tanto en crédito como en recursos de clientes.

Bank of America (BofA) ha valorado de forma positiva las cuentas publicadas hoy y le ha dado un potencial alcista del 14,8% hasta un precio objetivo de 12 euros por título. En la media sesión, CaixaBank cotizaba con una revalorización del 4,93%, hasta los 10,96 euros por título.

En el ámbito 'macro' español, la economía española creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, tras acelerar dos décimas su crecimiento en el último trimestre del año, hasta el 0,8%.

Además, el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en enero cinco décimas, hasta el 2,4%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes pra vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Bajo el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva que permite a su Ejecutivo imponer aranceles a los productos de aquellos países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

El mandatario estadounidense ha amenazado con un arancel adicional del 50% a "todas" las aeronaves fabricadas en Canadá, alegando que el país vecino se ha negado a certificar una serie de modelos de aviones de la compañía Gulfstream, con sede en el estado de Georgia.

Por otro lado, Trump ha advertido al Gobierno de Reino Unido de que "es muy peligroso" hacer negocios con China, después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, haya reafirmado junto al mandatario chino, Xi Jinping, su compromiso a construir una relación "coherente, a largo plazo y estratégica" entre Londres y Pekín.

Los analistas de Renta 4 destacan también los rumores sobre la posible elección de Kevin Warsh por parte de Trump como sustituto del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. Los expertos creen que esta elección "debería ser bien acogida", puesto que se trata de un perfil "más técnico" que otros y, por tanto, se preservaría mejor la independencia de la institución.

Así, tras CaixaBank, las mayores subidas del Ibex se las anotaban Aena (+2,86%), Sabadell (+2,04%), Unicaja (+1,99%), IAg (+1,82%) y BBVA (+1,57%). Por el contrario, entre los retrocesos destacaban Telefónica (-0,68%), Cellnex (-0,58%), Grifols (-0,56%) y Rovi (-0,48%).

Las principales Bolsas europeas también se revalorizaban en el tramo medio de negociación: Milán subía un 0,57%; Fráncfort, un 0,54%; París, un 0,37%; y Londres, un 0,13%.

Por el otro lado, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- descendía un 0,89%, hasta los 70,08 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, bajaba un 1,16% hasta los 64,66 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1923 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años subía hasta el 3,216%, con la prima de riesgo en los 36,8 puntos básicos.