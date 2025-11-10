El Ibex 35 se impulsa un 1,36% en la media sesión y supera los 16.100 puntos

Archivo - Paneles digitales en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en los 16.110 puntos en la media sesión de este lunes, con un impulso del 1,36% y por encima del dato registrado en la apertura, tras el acuerdo logrado entre los demócratas y republicanos sobre los presupuestos de EEUU, allanando el camino para terminar con el cierre de gobierno de 40 días.

En concreto, el Senado estadounidense ha alcanzado un acuerdo que avanza hacia la reapertura del Gobierno federal tras cinco semanas, después de que un grupo de ocho miembros de la minoría demócrata en la Cámara Alta se hayan unido a los republicanos a cambio de una futura votación sobre la extensión de los subsidios para la atención médica, así como garantías de que los trabajadores federales despedidos durante el cierre sean reincorporados a sus puestos.

El pasado viernes finalmente se publicó el informe oficial de empleo que mostró una fortaleza de la economía estadounidense mayor de la esperada, según explica el analista de XTB, Javier Cabrera. Esto rebaja ligeramente las expectativas de recortes de tipos de interés en la reunión de diciembre de la Reserva Federal de EEUU (Fed), aunque el mercado sigue decantándose por creer que habrá un recorte.

Sobre los eventos de esta semana, Cabrera señala que la temporada de resultados está llegando ya a su fin: el jueves, en España, será el turno de Banco Sabadell, que será la primera presentación tras el fracaso de la OPA, mientras que el viernes lo hará Merlin Properties. En EEUU, el jueves, Disney dará a conocer sus cuentas.

A nivel macro, se publicarán los datos de confirmación de inflación de Alemania, España y Francia, mientras que en Estados Unidos conoceremos el jueves el dato de IPC del mes de octubre, que se espera que se ubique en el 3%.

"Un dato por encima de lo esperado, junto al informe ADP conocido la semana pasada, haría que las expectativas de recortes de tipos cayeran con fuerza, lo que podría afectar a los valores que cotizan a múltiplos más elevados", explica Cabrera.

Este lunes, en España, Almirall ha dado a conocer sus cuentas hasta septiembre, donde se recoge un aumento del 12,8% de sus ventas netas, hasta los 820,7 millones de euros, gracias a su negocio dermatológico en Europa. En el mercado continuo, Almirall se impulsaba casi un 5,18% en la media sesión.

Así, el Ibex 35 se colocaba en los 16.110 puntos con gran parte de sus valores en 'verde', destacando las subidas de Solaria (+3,83%), Rovi (+3,64%), IAG (+3,31%) y BBVA (+3,06%). Cotizaban en negativo Enagás (-1,29%), Telefónica (-0,93%), Cellnex (-0,90%), Repsol (-0,48%), Iberdrola (-0,31%) y Acerinox (-0,27%).

Las principales Bolsas europeas cotizaban en 'verde': Milán, un 1,95%; Fráncfort, un 1,67%; París, un 1,30%; y Londres, un 0,95%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, registraba un alza del 0,25% y se situaba en los 63,82 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, avanzaba un 0,25%, hasta los 59,90 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1561 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años subía hasta el 3,175% con la prima de riesgo en los 51 puntos básicos.