El Ibex 35 logra mantener los 19.000 puntos, pero cede un 0,27% en la semana

Archivo - Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la semana con un retroceso del 0,27% en un contexto marcado por la convocatoria de elecciones anticipadas en España, que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

El principal índice bursátil español ha cerrado la sesión de este viernes con una subida del 0,55%, hasta situarse en los 19.033,10 puntos.

De cara a los comicios nacionales, los analistas de XTB destacan que "socimis, bancos y eléctricas podrían beneficiarse de determinados cambios regulatorios, mientras las renovables afrontan mayor incertidumbre. El impacto dependerá de las medidas y de la sensibilidad de cada negocio".

A nivel mundial, las rentabilidades de la deuda soberana han vuelto a repuntar espoleadas por el bono a diez años de Francia, que ya se sitúa en el 4,85%.

"Los bancos centrales no pueden ignorar un endurecimiento tan rápido de las condiciones financieras y deben tenerlo en cuenta a la hora de calibrar los tipos de interés oficiales", señala el director de productos y estrategia de inversión de Muzinich & Co, Erick Muller.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, aseguró en la tarde de este jueves que no ordenará "ningún" ataque contra Irán antes de las elecciones legislativas, previstas para el próximo 3 de noviembre, mientras las autoridades iraníes sostienen que responderán "en unos días" a la última propuesta de paz presentada por Washington.

"No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de legislatura que se celebrarán en EEUU el 3 de noviembre. ¡Irán no tendrá armas nucleares!", ha reiterado Trump en un mensaje difundido en sus redes sociales.

De su lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha comprometido todo el apoyo posible de su país a su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, para resolver la guerra entre Irán y Estados Unidos; un conflicto en el que Teherán no tiene culpa de nada, a juicio del mandatario ruso.

En paralelo, al menos cuatro palestinos, incluido un niño, han muerto y varios han resultado heridos este jueves a causa de varios ataques del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero, aceptada por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Ayer Trump desmintió las informaciones --nuevos ataques militares en Irán-- y el petróleo moderaba las ganancias. Hoy, petróleo y bonos seguirán marcando el pulso del mercado", han explicado los analistas de Bankinter.

De esta manera, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- bajaba un 1,3% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 102,9 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- disminuía su precio un 1,05%, hasta los 90,5 'billetes verdes' por barril.

En el ámbito 'macro', el Banco de España ha elevado en tres décimas su previsión de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) español este año, hasta el 2,6%, y ha mejorado cinco décimas sus estimaciones para 2027, aunque proyecta unas peores perspectivas para la inflación ante un complejo contexto internacional y el encarecimiento de la energía.

En el terreno empresarial español, se ha conocido, antes de la apertura del mercado, que los consejos de administración de la española Cirsa y la italiana Lottomatica han aprobado el proyecto común que establece los términos y condiciones para su fusión transfronteriza, dando lugar a un gigante del sector del juego, con un negocio combinado de 34.000 millones de euros.

De su lado, Grenergy ha informado de que ha cerrado la financiación de 446 megavatios (MW) y 1,8 gigavatios hora (GWh) para la quinta fase de Oasis de Atacama (Chile) por 457 millones de dólares (407 millones de euros).

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de este viernes han sido Cellnex (+5,89%), ArcelorMittal (+5,61%), Acerinox (+4,12%) e Indra (+2,71%). De su lado, Telefónica encabezó los recortes (-4,61%), seguida de Repsol (-1,89%), ACS (-1,25%) y Endesa (-1,24%).

El resto de los principales parqués europeos ha finalizado la semana con subidas: el índice británico FTSE 100 repuntó un 1,06%, el francés Cac 40 un 0,95%, el alemán Dax un 1,13%, el italiano FTSE MIB un 0,91% y el Euro Stoxx 50 un 0,76%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con subidas: el Dow Jones subía un 0,48%, el S&P 500 un 0,42% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, repuntaba un 0,49%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 4,096%, frente al 4,123% del cierre del jueves. De su lado, la prima de riesgo se situaba en los 60,95 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,14% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1195 'billetes verdes'.

Respecto a los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro repuntaba un 1,38% hasta situarse en los 4.214 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, remontaba un 2,35% hasta los 82.911 dólares.