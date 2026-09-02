El Ibex 35 lucha por retomar los 19.800 puntos (-0,23%), con el crudo en 95 dólares

Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este miércoles con una caída del 0,23%, hasta situarse en los 19.779 puntos, hasta niveles del mes de julio, en una jornada marcada por el cruce de ataques entre Estados Unidos (EEUU) e Irán en Oriente Próximo, que ha impulsado el precio del petróleo en Europa a los 95 dólares el barril, y en plena presión sobre los bonos soberanos a nivel mundial.

En plena ofensiva económica de EEUU contra Irán, la Guardia Revolucionaria del país centroasiático ha confirmado este martes una oleada de ataques contra objetivos estadounidenses en la región, tras los recientes bombardeos llevados a cabo por el Ejército estadounidense en distintas zonas del país, la mayor parte en zonas cercanas al estrecho de Ormuz.

Como consecuencia de la ofensiva de Washington, el balance de muertos ha aumentado a 18 en la República Islámica, según han confirmado las autoridades, que han indicado que entre los fallecidos hay cuatro personas que participaban en una boda en la ciudad de Kohstak (sur).

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que Washington tiene un control "casi total" del estrecho de Ormuz, a la par que ha sostenido que le da "completamente igual" si Teherán firma un acuerdo que, ha considerado, "para ellos no vale nada".

Frente al pronóstico de Trump, las autoridades de Teherán han afirmado que dos buques han sido alcanzados en las últimas horas por minas cuando intentaban transitar por el estrecho de Ormuz, al tiempo que ha reiterado sus advertencias contra el tráfico en el enclave estratégico.

En paralelo, Israel ha lanzado este miércoles nuevos bombardeos contra el sur de Líbano en lo que describe como una respuesta al lanzamiento de dos drones por parte del partido-milicia chií Hezbolá contra sus tropas desplegadas en la zona, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas, a pesar del alto el fuego pactado entre las autoridades libanesas e israelíes.

Ante este recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 0,93% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 95,53 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se encarecía un 0,67%, hasta los 90,82 dólares por barril.

No obstante, y pese a este encarecimiento del petróleo, el director de Economía e Investigación sobre las Nuevas Generaciones de Julius Baer, Norbert Rücker, señala que "más allá de todo este revuelo y esta incertidumbre, el suministro energético se mantiene sorprendentemente bien".

"Las reservas de petróleo en Asia, Europa y América del Norte son abundantes o muestran un déficit cada vez menor. Este mensaje que nos transmiten las reservas confirma los rumores generalizados de que se está produciendo una gran fuga de petróleo por el estrecho de Ormuz, una tendencia que debería continuar incluso tras el fin de las hostilidades actuales", agrega.

En relación al aumento de las rentabilidades de la renta fija de los Estados a nivel mundial, los analistas de Renta 4 explican que "detrás del repunte de las TIRes, la menor credibilidad fiscal (progresivo incremento de niveles de deuda pública y elevados déficits presupuestarios), la competencia por el ahorro que generan las elevadas emisiones de deuda privada para financiar el alto capex de la IA y las continuadas tensiones geopolíticas, que siguen impulsando los precios energéticos".

En el plano empresarial, Cirsa y el grupo italiano Lottomatica han suscrito un contrato vinculante para llevar a cabo una fusión transfronteriza intracomunitaria, por la que Cirsa será absorbida por Lottomatica, dando lugar a un gigante mundial del sector del juego y las apuestas deportivas, con un negocio combinado de 34.000 millones de euros.

En el terreno macro, España ha publicado este miércoles sus datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de agosto. En concreto, el paro subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%), su mayor alza en este mes desde 2019, mientras que la afiliación media bajó en más de 162.000 personas, su menor descenso en un mes de agosto desde 2021, gracias a que el proceso de regularización de inmigrantes amortiguó la caída habitual del empleo en este mes.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de la sesión han sido CaixaBank (+1,03%), Banco Santander (+1,02%), BBVA (+0,93%), ArcelorMittal (+0,82%) y Unicaja (+0,73%), De su lado, ACS encabezó los descensos (-3,19%), seguido de Solaria (-2,51%), Inditex (-2,33%), Acciona (-2,21%) y Endesa (-2,09%).

El resto de las principales plazas europeas, siguiendo la tendencia de la Bolsa española, también han cerrado la jornada en 'rojo': el índice británico FTSE 100 retrocedió un 0,30%, el francés Cac 40 un 0,26%, el alemán Dax un 0,50%, el italiano FTSE MIB un 0,24% y el Euro Stoxx 50 un 0,11%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con alzas: el Dow Jones subía un 0,48%, el S&P 500 un 0,60% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, un 0,42%.

Respecto al mercado de deuda, el rendimiento del bono español con un plazo de vencimiento de 10 años se situaba en el 3,825%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con la deuda del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 45,56 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se mantenía plano en su cruce frente al dólar, negociándose a un tipo de cambio en los mercados de 1,1594 'billetes verdes'.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro repuntaba un 0,54% hasta situarse en los 4.420 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, perdía un 0,91%, hasta los 77.211 dólares.