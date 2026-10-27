El Ibex 35 mantiene los 19.000 puntos en la media sesión (+0,13%), con el crudo en 115 dólares

Archivo - Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este martes prácticamente plano (+0,13%), salvando los 19.000 enteros. En concreto, el selectivo nacional se ha posicionado en los 19.060 puntos, en una jornada marcado por los acontecimientos internacionales, como la guerra de Irán y la incertidumbre en torno al suministro del crudo, así como por la publicación de resultados empresariales.

Las fuerzas de la coalición para Yemen lideradas por Arabia Saudí han anunciado en la madrugada de este martes la interceptación de tres misiles balísticos y cuatro drones lanzados contra su este y sur y atribuidos a la insurgencia hutí.

"La defensa aérea ha interceptado y destruido tres misiles balísticos lanzados por la milicia terrorista hutí hacia la región oriental", ha declarado en redes el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki.

Poco después, el mismo Al Maliki ha informado de la interceptación y destrucción de cuatro drones que también ha atribuido a las milicias hutíes, que esta vez habrían lanzado estos proyectiles contra la región sur de Arabia Saudí, fronteriza con Yemen.

Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito como "una pérdida de tiempo" el alto el fuego pactado con Irán tras la ofensiva desatada el 28 de febrero junto a Israel y ha vuelto a destacar la efectividad del bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz, en medio del estancamiento de las negociaciones para un acuerdo de paz.

En paralelo, más de 7,3 millones de israelíes están llamados a las urnas este martes en unos comicios en los que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se juega su continuidad tras cuatro años en el poder marcados por el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 frente a un bloque heterogéneo de fuerzas que, abanderadas por el antiguo jefe del Ejército Gadi Eisenkot, busca desbancarle y poner fin al Gobierno más a la derecha que ha tenido Israel desde su creación en 1948.

Ante esta coyuntura, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- caía un 0,7% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 114,98 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- se abarataba un 0,6%, hasta los 101,13 'billetes verdes'

En el terreno empresarial español, Abanca ha informado que registró un beneficio después de impuestos de 579,1 millones de euros entre enero y septiembre de este año, lo que supone un 13,6% menos respecto al mismo periodo del año pasado debido al incremento de la tasa fiscal efectiva provocado por el menor uso de créditos fiscales (del 7% al 28%).

Por su parte, Singular Bank se anotó un beneficio neto de 4,18 millones de euros en el conjunto de los nueve primeros meses de 2026, frente a las pérdidas de 2,54 millones de euros contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.

De su lado, Orange España ha comunicado que ha registrado unos ingresos totales de 5.673 millones en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, tras acelerar su crecimiento en el tercer trimestre hasta el 3,5% y alcanzar los 1.910 millones de euros de ingresos.

En el terreno 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha indicado que el paro subió en 95.900 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 3,8% más que en el trimestre anterior, registrando su mayor alza en un tercer trimestre desde el año 2020, mientras que la ocupación aumentó en 73.600 puestos de trabajo (+0,3%), su menor incremento en un tercer trimestre desde el ejercicio 2019.

En este contexto, a las 12:00 horas, los valores del Ibex 35 más bajistas eran Repsol (-2,48%), Logista (-0,76%), Endesa (-0,5%), Puig (-0,41%) y BBVA (-0,35%). Por el contrario, las mayores subidas en la media sesión correspondían a Ferrovial (+9,5%), Solaria (+8,06%), Merlin (+2,48%), Acciona y Arcelormittal (+2,19%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo mixto, con París subiendo un 0,36%; Fráncfort, un 0,27%; y Milán, un 0,15%. Por el contrario, Londres se dejaba un 0,7%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar (-0,21%), hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,115 'billetes verdes', mientras que en el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se posicionaba en el 3,987%.