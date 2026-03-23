El Ibex 35 mantiene su repunte por encima del 1% al cierre y acaricia los 16.900 puntos

Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes con un alza del 1,04%, hasta situarse en los 16.888,2 puntos, pese a que en la apertura había registrado descensos y a que el máximo intradía se ha situado en el entorno de los 17.150 enteros.

El selectivo de las bolsas y mercados españoles ha repuntado con fuerza después de conocerse que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenase "posponer todo ataque militar" contra las centrales eléctricas de Irán durante un periodo de cinco días.

El mensaje se ha conocido tras dar el sábado un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz o se expusiera a dichos bombardeos contra instalaciones energéticas.

De su lado, el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha negado este lunes que haya ninguna negociación con Estados Unidos y ha atribuido el anuncio de Trump, sobre la inminencia de un acuerdo con Teherán, a un intento de manipular el precio del petróleo.

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha tachado de "muy grave" la crisis energética actual, enmarcada en el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras energéticas de Oriente Próximo, al tiempo que ha augurado que "ningún país" será "inmune" a sus efectos, por lo que ha abogado por un "esfuerzo global" de todos los países para abordarla conjuntamente.

En todo caso, el tráfico por el estrecho de Ormuz continúa prácticamente parado debido a las amenazas de Irán, que no ha mostrado su intención de echarse atrás. Ormuz es un enclave estratégico por el cual circulaba alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

En este contexto, la Comisión Europea ha pedido este lunes a los Estados miembros que inicien de forma coordinada la temporada de llenado de gas y los preparativos de cara al próximo invierno ante la volatilidad de los mercados energéticos derivada del conflicto en Oriente Próximo.

En el plano macro, este lunes se ha conocido que la cifra de negocios de la industria se desplomó un 6,3% en enero en relación al mismo mes de 2025, su mayor caída desde abril de 2025, cuando se hundió un 7%.

Los valores que más han subido al cierre de la sesión han sido ArcelorMittal (+5,19%), IAG (+4,61%), Banco Santander (+4,05%), Fluidra (+3,83%), Puig (+3,59%) y BBVA (+2,87%). Del lado contrario se han situado Repsol (-6,47%), Redeia (-3,02%), Indra (-2,93%), Naturgy (-2,30%) y Cellnex (-1,48%).

Al cierre de la sesión europea, el barril de Brent caía un 9,95%, hasta los 101 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 89,32 dólares, un 9,03% menos.

La evolución del resto de los principales mercados europeos también ha sido alcista, salvo Londres, que ha caído un 0,24%. París ha subido un 0,79%; Fráncfort, un 1,22%; y Milán, un 0,81%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha caído al 3,515%, desde el 3,579% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán ha descendido más de dos puntos, hasta los 51 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,24% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1598 dólares por cada euro.