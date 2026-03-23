El oro se desploma en medio de la crisis de Oriente Próximo y ve peligrar los 4.000 dólares

Archivo - FILED - 20 March 2023, Pforzheim: A gold bar weighing 12.5 kilograms is placed on gold granules at Agosi AG in Pforzheim. Photo: Uli Deck/dpa - Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la onza de oro al contado llegaba a bajar este lunes casi un 9% y llegaba a poner en peligro incluso la cota de los 4.000 dólares, que superó por primera vez en noviembre de 2025, tras perder la semana pasada los 5.000 dólares, ante la creciente incertidumbre sobre la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, durante las primeras horas de la sesión del lunes el precio del oro llegaba a bajar un 8,7%, hasta un mínimo intradía de 4.099 dólares, el más bajo desde la última semana de noviembre de 2024, aunque posteriormente recuperaba algo de terreno y limitaba la caída al 4,5%, alrededor de los 4.280 dólares.

De tal modo, el precio de la onza de oro en lo va de 2026 acumula una bajada del 0,6%, mientras que pierde más de un 23% desde el precio récord de 5.595 dólares que llegó a alcanzar el pasado 29 de enero.

"El precio del oro se desploma", resume Kathleen Brooks, analista de XtB, para quien , después de que el metal precioso perdiera la semana pasada la barrera de los 5.000 dólares, "esta semana parece que la barrera de los 4.000 dólares está en peligro".