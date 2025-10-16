El Ibex 35 se mantiene sin rumbo definido al mediodía y anclado en los 15.500 enteros

Archivo - Paneles del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35, que ha amanecido con una ligera subida del 0,07%, seguía sin rumbo definido al mediodía y anclado en la cota de los 15.500 enteros.

En concreto, en torno a las 12.00 horas, registraba un ligero descenso del 0,05% que le llevaba a situarse en los 15.562,2 enteros, en un contexto marcado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que su país enfrenta una guerra comercial con China, en un aparente giro de guión apenas horas después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, haya propuesto extender la pausa a los nuevos aranceles impuestos a los productos del gigantes asiático en aras de resolver la disputa por las tierras raras.

De fondo hay dos cuestiones: por un lado, la falta de datos 'macro' procedentes de EEUU, como la inflación o el empleo, que suelen ayudar a que los selectivos de todo el mundo se muevan; y, por el otro, el mercado español está a la expectativa de conocer mañana los resultados de la OPA de BBVA sobre Sabadell, cuyo plazo de aceptación finalizó el viernes, 10 de octubre.

Por otro lado, Ferrovial repartirá a partir del 3 de diciembre un dividendo a cuenta de 342 millones de euros, que los accionistas podrán recibir en efectivo o en acciones, con cargo a reservas.

En el terreno 'macro' español, el Tesoro Público español ha colocado este jueves 4.442,1 millones de euros en una subasta de obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho rebajando la rentabilidad ofrecida a los inversores.

Así, al mediodía, las mayores subidas del Ibex 35 las registraban Solaria (+4,10%), Merlin (+1,81%), Indra (+1,80%), Ferrovial (+1,23%) y Puig (+1,17%). Por el lado contrario, los descensos más pronunciados se los anotaban Repsol (-1,07%), Redeia (-0,89%), BBVA (-0,86%), CaixaBank (-0,71%) y Telefónica (-0,63%).

En contraposición al Ibex 35, el resto de principales Bolsas europeas cotizaban por lo general con signo positivo: destacaba la subida del 0,68% de París, a la que le seguía Milán, con un ascenso del 0,47%. Fráncfort cotizaba con una ligera subida del 0,09%, mientras que Londres se mantenía plano (+0,01%).

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 0,29% y se situaba en los 62,09 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía un 0,36%, hasta los 58,48 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1659 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,097%, con la prima de riesgo en los 53 puntos básicos.