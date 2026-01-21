El Ibex 35 pierde un 0,6% al mediodía y cae a los 17.300 enteros, atento a Davos y las tensiones geopolíticas

Archivo - Paneles digitales en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 perdía un 0,63% al mediodía de este miércoles, lo que suponía su descenso hasta los 17.318,8 enteros, atento a la evolución de las tensiones geopolíticas que esta semana toman cuerpo en el Foro de Davos, donde se reúnen los principales líderes políticos y económicos del mundo, incluyendo al presidente de EEUU, Donald Trump.

Está previsto que el líder estadounidense pronuncie un discurso en Davos que estará centrado, previsiblemente, en la "positiva evolución económica de EEUU y en las medidas que pretende tomar para mejorar su popularidad de cara a las elecciones de mitad de mandato", señalan los expertos de Renta 4. Entre estas medidas destacan la orden para evitar compras de viviendas residenciales por parte de inversores institucionales.

"Aunque el foco del discurso pueda estar en el momento de la economía americana, la situación actual de tensiones comerciales y geopolíticas podría incluir otro tipo de mensajes que puedan incrementar la volatilidad de los mercados", agregan.

Destacan, por otro lado, que ayer finalmente la Corte Suprema de EEUU no se pronunció sobre los aranceles impuestos por EEUU, y continúa la espera para saber si son invalidados o no, sin descartar que la decisión se pueda tomar hoy. Además, también podría pronunciarse por el intento de destitución por parte de Trump de uno de los miembros de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook.

En Francia, resaltan la mayor probabilidad de aprobación de los presupuestos generales de 2026, después de que el primer ministro Sébastien Lecornu haya decidido usar los poderes constitucionales especiales para aprobarlos sin votación parlamentaria.

En Reino Unido, se ha conocido que la tasa de inflación interanual se situó el pasado mes de diciembre en el 3,4%, lo que implica una aceleración de dos décimas respecto del mes anterior y el primer repunte del coste de la vida en cinco meses.

En este contexto, más de la mitad de los valores del Ibex 35 registraban caídas en el tramo medio de negociación. Indra (-1,44%), BBVA (-1,20%), ACS (-1,13%), Amadeus (-1,10%) y Santander (-1,08%) eran los mayores descensos. Por el lado contrario, las subidas más destacadas eran las de ArcelorMittal (+3,49%), Puig (+2,11%), Repsol (+1,59%), Acciona Energía (+1,45%) y Endesa (+0,96%).

Las principales Bolsas europeas cotizaban también con caídas: Milán perdía un 0,75% y Fráncfort, un 0,55%, mientras que Londres y París solo cedían ligeramente un 0,03% y un 0,01% respectivamente.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- descendía un 0,95%, hasta los 64,30 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, bajaba un 0,94%, hasta los 59,79 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1797 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,256%, con la prima de riesgo en los 39,1 puntos básicos.