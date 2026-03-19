El Ibex 35 pierde los 17.000 puntos tras descender un 2,27%, con Indra cayendo más de un 12%

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este jueves con un descenso del 2,27%, hasta situarse en los 16.905,90 puntos, en mitad de las renovadas tensiones por la guerra de Irán, con el alza en el precio del crudo y del gas y su impacto en la inflación como telón de fondo, y la cautela en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE).

La atención está puesta de nuevo en Oriente Próximo, después de que Irán haya atacado un complejo de gas natural licuado situado en la localidad catarí de Ras Lafan, después de que Israel bombardeara uno de sus más importantes yacimientos de gas, el campo de South Pars.

En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido a última hora de este miércoles que "Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars", si bien ha amenazado con destruirlo si Irán vuelve a atacar "a un país inocente", después de que Irán haya tomado represalias por el bombardeo israelí lanzando misiles contra el complejo de gas natural licuado (GNL) de Ras Lafan, en Catar.

Como consecuencia, el barril de Brent, de referencia en Europa, avanzaba un 2,86%, hasta los 109,69 dólares, al cierre de las Bolsas europeas, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 98,75 dólares, un 2,39% más.

Por su parte, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, se anotaba una subida del 13,87%, hasta los 62,242 euros por megavatio hora.

En el ámbito de política monetaria, el BCE decidió mantener sin cambios los tipos de interés ante la incertidumbre sobre el impacto en la inflación del conflicto en Oriente Próximo, de forma que la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%.

La postura del BCE sigue a la de su homóloga en Estados Unidos. La Fed dejó sin cambios los tipos de interés tras el cierre del mercado europeo este miércoles. Asimismo, su presidente, Jerome Powell, sostuvo que la magnitud y la duración del conflicto en Irán serán los indicadores que reflejen las consecuencias que las fluctuaciones en los mercados energéticos pueden tener sobre la inflación general de la economía, aunque no se atrevió a anticipar cuáles pueden ser estos efectos.

Aún así, la Fed sigue viendo más probabilidad a una próxima rebaja de tipos.

El gestor de carteras de Pimco, Konstantin Veit, señala que el BCE adoptó un tono más restrictivo a raíz de los acontecimientos en Oriente Medio pese a mantener los tipos de interés: "Si el BCE decidiera actuar a lo largo de este año, a día de hoy no prevemos que suba los tipos más allá de lo que ya se descuenta en los mercados", agrega.

Bajo el paraguas empresarial, la atención está puesta en Indra. EM&E Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) ha renunciado a la operación de integración con Indra después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pidiese resolver el conflicto de interés existente en la empresa de defensa y tecnología relacionado con esta operación.

Tras conocerse esta información, Indra ha retrocedido un 12,28% hasta los 50 euros por título, si bien las pérdidas han llegado a alcanzar el 19% a las 16:56 horas, hasta los 46,20 euros por acción.

Por detrás de Indra, las caídas más acusadas han sido las de Cellnex (-7,47%), ArcelorMittal (-6,19%), Fluidra (-5,69%), IAG (-4,08%) y Puig (-3,97%). Solo dos valores finalizaron la sesión al alza: Repsol (+1,43%) y Naturgy (+1,07%).

El resto de los principales mercados europeos también han cerrado con fuertes caídas: Londres ha perdido un 2,35%; París, un 2,03%; Fráncfort, un 2,82%; Milán, un 2,32%, y el Euro Stoxx 50 un 2,14%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street ha iniciado la jornada en rojo: el Dow Jones retrocedía un 0,80% al cierre de los parqués europeos, el S&P 500 un 0,63% y el Nasdaq un 0,82%.

El rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha escalado al 3,465%, por encima del 3,435% del cierre del miércoles. No obstante, el bono alemán también ha repuntado levemente, por lo que el diferencial entre ambos (la prima de riesgo) se ha situado en los 50,3 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro ha subido un 0,74% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1537 dólares por cada euro.

Respecto a los activos que actúan como refugio en situaciones de incertidumbre, la cotización del oro al contado se sitúa en los 4.577 dólares, con un descenso del 4,95% al cierre de las Bolsas europeas, mientras que el bitcoin cae un 2,74% hasta los 69.374 dólares.

El analista de XTB, Manuel Pinto, subraya que gobiernos, fondos soberanos y otros actores económicos "podrían verse obligados a vender activos para compensar la caída de ingresos energéticos o financiar gastos derivados de la guerra y la reconstrucción, siendo el oro uno de los candidatos más evidentes para estas ventas".